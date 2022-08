Aunque Puerto Montt le empató en el último minuto de su visita al sur (1-1), Cobreloa redujo a nueve puntos la diferencia con el líder de Primera B, Magallanes, que cayó con Santiago Wanderers (1-0); y volvió a creer en el ascenso. Pero el anhelo se tomará una semana de descanso, para abordar la Copa Chile, otra ilusión para el cuadro naranja.

El elenco minero loíno abrirá los octavos de final del certamen copero como visitante de Santiago Morning, este martes desde las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Pintana. El equipo permaneció en Santiago e incluso recibió la visita de los hinchas de la capital, que le dedicaron el popular "naranjazo".

Por eso, el técnico Emiliano Astorga piensa positivo. "El equipo tiene que estar preparado para las dos instancias y lo hemos hecho bastante bien. En Copa Chile dejamos fuera a Palestino, equipo de Primera División y ahora tenemos que jugarnos toda la opción con Santiago Morning y seguir avanzando. Y en el campeonato, lo mismo", sentenció en la antesala.

El DT podrá contar con los jugadores suspendidos en el torneo nacional, como Maximiliano Cerato; mientras que Nicolás Maturana y David Escalante jugarán en La Pintana y luego comparescerán ante el Tribunal de Disciplina para apelar tras la denuncia del directorio de la ANFP por sus dichos contra los árbitros de la categoría de plata.

"Santiago Morning está metido abajo sin ser un mal equipo"



Santiago Morning ha ganado apenas uno de los últimos trece partidos en Primera B, campaña que le costó el puesto al técnico Fabián Marzuca y puso en la banca al debutante Christian La Nona Muñoz. Pero todavía no puede revertir el camino y acumula sendas derrotas ante Iquique y Deportes Temuco.

Pero el experimentado Emiliano Astorga no se fía: "Es un rival en un momento difícil, porque está bien metido abajo y sin tener un mal equipo. Comenzó muy bien esta temporada y ha ido decayendo, no sé cuál será el motivo, pero si enumeras a los jugadores uno por uno, tienen trayectoria, juegan bastante bien y conforman un equipo que no es fácil".

Por eso, el DT de Cobreloa pide cautela para llevarse un buen resultado, con miras a la revancha del próximo sábado. "Muchos piensan en que están en los últimos lugares, pero no. Son campeonatos distintos y pasa cualquier cosa en Copa Chile. Hay que estar preparados y ser un mejor equipo para tratar de ganar", puntualizó.

¿Da para pelear en dos frentes? Astorga cree que sí. "Independiente de que de repente diga, 'pucha, a lo mejor no hay tanto plantel'; los jugadores que hemos ocupado han respondido y eso te da una seguridad y una firmeza para los dos campeonatos. Esperemos que sea así hasta el final", concluyó el estratega naranja