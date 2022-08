La tabla de posiciones del Campeonato Nacional es muy cruel con Universidad Católica y Universidad de Chile, si esperan una chance de clasificar a la Copa Libertadores 2023. El campeón y el subcampeón irán a la fase de grupos, mientras el tercer lugar se meterá en la segunda fase previa del torneo continental. Un objetivo muy lejano para las universidades.

Los Cruzados tienen 27 puntos y un partido pendiente ante Unión Española, lo que significa que deben descontar al menos doce unidades en nueve partidos para darles caza a Ñublense o Curicó Unido, y además superar a los otros siete equipos que los separan en la tabla: una misión casi imposible.

La U, en tanto, está más preocupada por alejarse del descenso. Con seis partidos sin ganar, los Azules quedan a 17 puntos del tercer lugar. Es decir, necesitan rendimiento perfecto en las ocho fechas restantes para soñar con un boleto a la próxima edición La Gloria Eterna, y por cierto, superar a otros diez equipos en la tabla. Un auténtico milagro.

En un escenario realista, el único camino que tienen los elencos universitarios a la Copa Libertadores es ser campeón de la Copa Chile. De esta manera, podrán tener el cupo de Chile 4 e ingresar en la segunda fase previa de la edición 2023. La otra alternativa será jugar la final ante un equipo que esté en los tres primeros lugares de la tabla del campeonato.

Formaciones con toda la carne a la parrilla



Por esta razón, no será ninguna sorpresa que Ariel Holan y Luis Diego López pongan toda la carne a la parrilla esta semana en octavos de final, ante Audax Italiano y Cobresal, respectivamente. Esto al margen de la norma que exige que tres jugadores Sub 21 totalicen 180 minutos en cada partido. El resto debiera ser completamente estelar.

¿Sólo importa la Copa Chile? Nones. Ambos equipos tendrán la chance de ensayar fórmulas en ests dos encuentros, pensando en un partido que puede ser gravitante para la suerte de ambos a fin de año, el clásico universitario programado para el próximo 27 de agosto, justo después de que se resuelvan los octavos de final de la Copa Chile.

En Universidad Católica se espera que esté a disposición Gonzalo Tapia después de un cuadro de influenza, así como se evalúa la posibilidad de que Sebastián Pérez ocupe el lugar de Matías Dituro ante la posibilidad de que el argentino vuelva a emigrar al fútbol español. Daniel y Bryan González son cartas Sub 21.

Universidad de Chile, en tanto, es una conjetura para su entrenador. Los informes previos hablaban de la posibilidad de que Nery Domínguez y Luis Casanova pudieran reaparecer en la llave ante los legionarios, pero será materia de estudio. Una duda complicada, pero la única chance de darles fútbol a los defensores que en el papel debieran ser titulares.

En cuanto a los juveniles, el DT López tiene camino adelantado, ya que ha contado permanentemente con Marcelo Morales por la banda izquierda, mientras que Darío Osorio y Lucas Assadi parecen seguros en la zona medular. La pregunta es cuánto estará dispuesto a arriesgar de cara a la lucha por la permanencia del Campeonato Nacional.

¿Un guiño de la historia? Cómo no. El cuadro de Copa Chile ya está sorteado y si las universidades se imponen a Audax y Cobresal, quedarán emparejadas en cuartos de final, que se jugarán durante septiembre. Una prueba inesperada que puede tumbar al más bravo y que se mete en el camino de una temporada desilusionante en San Carlos y el CDA.

Programación de los octavos de final de la Copa Chile



Octavos de final | Partidos de ida

Martes 16 de agosto: Santiago Morning vs Cobreloa (15:00 horas), Audax Italiano vs Universidad Católica (18:00) y Universidad de Concepción vs Magallanes (20:30).

Miércoles 17 de agosto: Antofagasta vs Curicó Unido (17:00), Ñublense vs Colo Colo (18:00) y O'Higgins vs Unión Española (20:30).

Jueves 18 de agosto: Huachipato vs Coquimbo Unido (18:00) y Cobresal vs Universidad de Chile (20:30).

Octavos de final | Partidos de vuelta

Sábado 20 de agosto: Magallanes vs Universidad de Concepción (13:15 horas), Cobreloa vs Santiago Morning (15:45) y Universidad Católica vs Audax Italiano (18:30).

Domingo 21 de agosto: Curicó Unido vs Antofagasta (12:00), Colo Colo vs Ñublense (17:30) y Unión Española vs O'Higgins (20:00)

Lunes 22 de agosto: Universidad de Chile vs Cobresal (18:00) y Coquimbo Unido vs Huachipato (20:30).