El que hoy terminó como capitán de los loínos abordó la goleada que sufrieron a manos de Rangers y no se quiso meter en la investigación por indisciplina que dejó al equipo de Kalule Meléndez con seis bajas para ir al Maule antes de caer por 4-0.

Cobreloa fue fustigado en su visita a Rangers por una nueva fecha de la Primera B: el equipo de Rodrigo Kalule Meléndez cayó goleado por 4-0 sin apelaciones, aunque tras vivir una semana tremendamente complicada, toda vez que el técnico decidió dejar afuera a los extranjeros del plantel, Maximiliano Velazco, Sebastián Ramírez, Fernando Barrientos y Gabriel Tellas a quienes se sumaron Álvaro Césped y Daniel Vicencio luego de una investigación por indisciplina en el cumpleaños de este último donde habrían estado todos los mencionados. Esto sin contar a David Escalante, quien atraviesa un duro momento familiar por la enfermedad de su hijo.

Al respecto, Nicolás Maturana fue de frente y manifestó a TNT Sports tras el compromiso que “es una responsabilidad grande, este club no merece estar donde está, los jugadores nos debemos hacer cargo, los grandes, no los chicos que jugaron ahora. No hay excusa para todo lo que hemos pasado, para cómo estamos jugando. A dar la cara y sacar a Cobreloa de este mal momento”.

“Pensamos sacarlo adelante, en empatarlo en el segundo tiempo, tuvimos dos claras, no concretamos y no hay excusas. Hay que trabajar, esto no es culpa de los jóvenes y el cuerpo técnico, es de los jugadores más grandes”, añadió.

Kalule Meléndez marginó a seis jugadores por indisciplina en investigación en Cobreloa y pagó caro el precio: cayó goleado ante Rangers. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, se desmarcó de los “castigados”. “Me pasaron la jineta y orgulloso, estoy orgulloso de estar en Cobreloa. Las cosas no se dan como quería. De lo demás no me toca hablar a mí, cada uno es responsable de su vida personal, eso lo tiene que ver el club”, concluyó.

Cobreloa termina la primera rueda del Ascenso en el duodécimo puesto con 15 puntos, a 11 del líder, Deportes Santa Cruz.