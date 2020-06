Clavito Godoy revive el día en que casi se ahorca con su corbata por encarar a un hincha de Audax Italiano

Hernán Godoy lleva una larga trayectoria en el fútbol chileno, donde le ha pasado de todo. Desde anécdotas a momentos tensos, como el que casi pudo terminar en algo peor en su época de técnico de Audax Italiano.

En conversación con Después Te Explico y RedGol, el querido Clavito reveló lo mal que lo pasó por culpa de un fanático de los tanos. "Una vez me insultaba un hincha del Audax, que era de la barra. Estábamos jugando en La Florida. No aguanté más que me sacara la madre y trepé por la reja, pero se me enrolló la corbata en un alambre".

El hecho pudo pasar a mayores, pero por suerte no fue así. Aunque para el DT, más que eso, fue importante el apoyo de la directiva del club en ese momento. "Fui siempre auténtico y los dirigentes de Audax siempre me respetaron. Para mí, son los mejores que tuve en la historia. Tanta gente extraordinaria que le enseñaron a los jugadores a ser personas".

Durante toda su carrera, Clavito Godoy se ha encargado de siempre verse impecable en la cancha. Foto: Agencia Uno

"Cuando se casaba uno le mandaban refigeradores, les mandaban trajes, los vestían. Esos son dirigentes, no los que están pensando lo que se van a echar al bolsillo por vender un jugador", agregó con molestia.

Clavito no se detuvo ahí y aprovechó de pegarle hasta a Sergio Jadue. "Esa gente debería ser presidente de la ANFP y la ANFA, no esos que van a ir a lucrar como Jadue, que se robó todo y todavía se está echando aceite de coco para las bolas", sentenció.