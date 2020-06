Clavito Godoy recuerda el día que se agarró con uno de sus dirigidos: "Le saqué la cresta"

Ligado al fútbol desde 1958, Hernán Godoy tiene historias para todos los gustos. Clavito hizo de las suyas tanto como jugador como entrenador, donde sus dirigidos han visto su apasionada forma de ver el deporte, la que algunas veces se le escapó de las manos, como le ocurrió con Javier Longa.

En conversación con Después Te Explico y Redgol, el técnico recordó la pelea que tuvo con el arquero cuando estaba en la banca de Audax Italiano. "Los martes jugábamos los campeonatos de reservas y jugábamos contra Unión Española, que tenía un equipazo, con el Pollo Vélez, Rafael González… y pido sacar al arquero, porque teníamos que ir a Ovalle", comenzó explicando.

"Le digo 'Toño, saquemos a Rojas, que lo voy a poner allá porque viene de vuelta de una lesión'. Me dice 'No poh, vamos ganando'. Y ganábamos 1-0, pero perdimos 1-2", agregó Clavito.

Fue ahí que las cosas se salieron de control. "El que perdió el partido fui yo, porque el segundo arquero fue un desastre. Hablé con el plantel, me doy vuelta y (Longa) me mete un combo que me dejó abajo de la mesa de masajes".

La personalidad y pasión de Clavito Godoy ha hecho que varios árbitros tengan que calmarlo durante los partidos. Foto: Agencia Uno

"Los eché a todos para afuera y me quedé con Longa, le saqué la cresta", lanzó el DT. Tras ello, la relación de ambos se hizo insostenible. "Cuando llego al club me miran y me preguntan por qué tenía el ojo 'en tinta'. Les dije que me agarré a combos y me dijeron 'No, se va del club', así que lo echaron".

Eso sí, para Clavito no fue una alegría que sacaran a Longa del club. "Me dio pena porque su señora estaba embarazada". Pero con las vueltas del destino, se terminó encontrando otra vez con el mismo apellido. "Voy a Arica a firmar contrato con Carlos Ferry, pero no me lo hacían nunca. Dije 'Ya poh, hagan el contrato, ¿cómo te llamas?' y el que estaba me dice 'Longa, soy hermano de Javier'… 'Ándate a la cresta' le dije, porque el que mandaba era yo".