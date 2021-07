Colo Colo se ve cada vez más lejos para Claudio Bravo: Betis piensa renovarle contrato hasta que el meta tenga 40 años

La exitosa carrera de Claudio Bravo vive sus últimos momentos, pues el meta de 38 años sabe que le quedan los últimos cartuchos sobre los tres palos. Por lo mismo, el año de contrato que le queda en el Betis espera aprovecharlo de la mejor manera, para después buscar un cierre para su carrera, la que en la selección chilena ha demostrado que aún está muy vigente.

Claro que es posible que en el club andaluz pueda quedarse incluso hasta el 2023, cuando él ya tenga 40 años. Así al menos lo dio a conocer el medio español Estadio Deportivo, donde detallaron que el Betis ya empieza a pensar en las renovaciones de muchos jugadores.

"En el Real Betis está muy contentos con él y dependerá de lo que decida durante esta temporada. Su rendimiento le ha dado un salto de calidad al equipo y en el Benito Villamarín no ven con malos ojos que se quede más tiempo", aseguraron, lo que prolongaría su estadía en Europa.

Un puñal para algunos hinchas de Colo Colo, que sueñan con ver al capitán de la Roja de vuelta en el Monumental, con la esperanza de que eso les dé el salto de calidad que necesitan para poder pelear en el ámbito internacional.

La vuelta de Claudio Bravo a Colo Colo podría seguir dilatándose si renueva contrato con el Betis. Foto: Archivo.

Bravo señaló hace pocos días en uno de los live de Mauricio Isla que su vuelta al Cacique es una de las opciones que maneja y que feliz retornaría, pero que no puede asegurarlo en estos momentos.

"Si resulta, yo feliz, pero no depende solo de mí, depende de más cosas, de que se den los momentos también y de que a mí me respeten las lesiones, si con la edad que tengo (38 años), no se sabe", manifestó.