Universidad Católica tuvo un sufrido pero importante triunfo este miércoles ante Santiago Wanderers. Los Cruzados tuvieron que luchar para quedarse con la victoria por 3-2 ante el cuadro Caturro y así mantenerse a dos puntos de distancia de Colo Colo en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional.

Pero si hubo algo que marcó el encuentro entre el sublíder y el colista, sin duda alguna, fueron las polémicas expulsiones de Roberto Tobar. El árbitro, que había sido elogiado por Javier Castrilli en su llegada, ha sido duramente cuestionado por las decisiones que le terminaron costando sus expulsiones a los de la franja.

Fernando Zampedri y Germán Lanaro vieron la tarjeta roja con polémicas jugadas, donde el juez no dudó en amonestar con la pena máxima y dejando a la UC con dos bajas claves para el clásico del domingo ante Colo Colo.

En la última edición de Todos Somos Técnicos, Claudio Borghi analizó todo lo ocurrido en el estadio San Carlos de Apoquindo. Pero para el ex técnico, más que detenerse en el cuestionable arbitraje de Tobar, primero está la actitud de los jugadores.

"La falta de lealtad de los compañeros también. El árbitro se equivoca y se equivoca, pero esto de fingir tanta falta es un poco… se ha perdido el espíritu del fútbol, que es jugar bien y ganar al rival, no fingir", señaló con molestia ante el exceso de simulación para conseguir expulsiones con el VAR.

De hecho, Borghi fue más allá. "Nosotros nos pasamos más analizando el fingir de los jugadores que cómo juegan. No sé, siempre me acuerdo lo que me dijo (Jorge) Vergara, que no iba a respetar el fair play por no creerle al rival ni a sus jugadores".

Finalmente el Bichi insistió en que ya es momento de parar el show de las simulaciones. "Uno se asusta mucho con algunas jugadas y el jugador no tiene nada. Esto de sacar ventaja por algo se entiende, es una situación, pero andar todo el tiempo viendo qué les duele", sentenció.

Lo único cierto por ahora es que en Universidad Católica no quedaron para nada contentos con el arbitraje de Tobar y apelarán al Tribunal de Disciplina para intentar recuperar a sus jugadores de cara al clásico con Colo Colo. ¿Qué debe pasar al respecto?