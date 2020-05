Claudio Borghi desenpolva imagen junto a Michel Platini: "Mis hijos me dicen que usarían esa ropa porque está de moda nuevamente"

Claudio Borghi sorprendió a sus seguidores en Instagram al subir una histórica foto que fue tomada en Tokio a propósito de la Copa Intercontinental que jugaron Argentinos Juniors y la Juventus en 1985.

El Bichi contó que "esta foto tiene muchas curiosidades, la primera es que es en Tokio para la final Intercontinental de Clubes. La segunda es que estamos interactuando integrantes de los equipos contrarios tranquilamente ya que ambos equipos concentrábamos en el mismo hotel (sería la tercer curiosidad) sin insultos y con el respeto que merece".

Además el popular comentarista del CDF hizo un alcance respecto al vestuario de la época.

"La cuarta, y la que más me llama la atención, es que mis hijos me dicen que usarían esa ropa porque hoy está de moda nuevamente... hay cosas que vuelven otras que no, pero que lindo sería volver a Japón algún día", aseguró Borghi.