Chupete Suazo se emociona con Bichi Borghi y su familia tras anotar el gol 101 en Primera División

Humberto Suazo fue genio y figura esta mañana en la cancha de La Cisterna. El Chupete anotó dos goles en la victoria de Deportes La Serena sobre Palestino (3-1) y superó la centena de anotaciones en el Campeonato Nacional de Primera División.

Pero el momento emotivo llegó después de su faena, cuando se puso frente al micrófono de CDF y recibió una hermosa sorpresa que le llegó al corazón. Suazo vio por TV y con fonos sus mejores goles, Claudio Borghi lo entrevistó y, al final, su familia le envió un saludo para todo Chile.

"Primero agradezco la confianza depositada en mí. Cambié los hábitos y las costumbres, pero esto lo hago primero el apoyo de la familia, de mis hijos, y en especial el Chuy (su hijo menor). Me emociona que me vea jugando, que me vea disfrutando, haciéndolo bien. Creo que eso es impagable", dijo Chupete entre lágrimas.

"Mi familia ha sido parte importante de mi carrera. Muchas veces pensé en no jugar, las indisciplinas me costaron empezar tarde a jugar, llegué a estar en una selección y hoy a volver a Primera División después de cinco años, que no lo hace cualquiera", reflexionó.

Claudio Borghi sorprendió a Humberto Suazo y lo hizo derramar una lágrima. Foto: CDF

Según el delantero, el paso a la serie de honor no es sencillo. "Es otro ritmo, otra preparación. La familia es fundamental dentro y fuera de la cancha. Cambiar la alimentación, cuidar los hábidos, cosas que no hacía antes. Tanto mi familia como mi equipo me dan la responsabilidad de rendir y hacerlo bien", aseguró.

En cuando al resultado del partido y la actualidad de La Serena, Chupete reconoció que "sabíamos que iba a ser complicado y va a ser complicado hasta el final del campeonato.. Con los refuerzos, el equipo aumenta mucho más su nivel", valoró.

Humberto Suazo tiene 39 años ha construido su marca de 101 goles en Primera División vistiendo las camisetas de Audax Italiano (40 tantos), Colo Colo (55) y Deportes La Serena (6). La gracia es que en total, el Chupete totaliza solamente seis años en el Campeonato.

El resultado también marca un hito en la lucha por la permanencia, ya que Deportes La Serena vuelve a escapar de la última posición y le endosa a Colo Colo el puesto de colista absoluto del Campeonato Nacional, con riesgo de descenso directo. Los Albos juegan el miércoles de acuerdo a la programación de la vigésima fecha.