Chamagol González se disfraza de crítico de espectáculos y alucina con la serie de moda de Netflix

En tiempos de cuarentena, bien viene un consejo para entretenerse en las casas, para así evitar los contagios por el coronavirus y hacerle caso a las autoridades.

Sebastián González, en diálogo con DaleAlbo, contó que está haciendo el proceso de forma voluntaria, y que se entretiene viendo series.

"Desde el sábado 14 que estamos en cuarentena voluntaria. Decidimos en familia estar acá, porque tenía la posibilidad ya que no me tocaba trabajar en ese fin de semana. Después coincidió con todos estos días, todas estas decisiones a nivel país de tener que estar en la casa", dijo el ex delantero de Colo Colo.

Sobre cómo se entretiene agregó que "estoy viendo en Netflix ‘Un Juego de Caballeros’, que se acaba de estrenar y es muy buena. En dos días la vi. Es cortita, de seis capítulos y una sola temporada. Adapta de buena manera los primeros días del fútbol y el profesionalismo. La historia es muy buena y la recomiendo”.

"Ahora he aprovechado de ver algunas series que dejé en el camino, como 'Peaky Blinders'. Es muy buena, también la recomiendo. He aprovechado de ver harto en Netflix", agregó.

¿Cómo te entretienes tú?