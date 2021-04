Chamaco Silva: "Marcelo Salas era un delantero atípico para su época"

Juan Manuel Silva no sólo es el eterno gerente técnico de Cobresal y testigo del valor del temple minero en el fútbol chileno. Además es un recordado jugador que paseó su técnica por la geografía nacional en la inolvidable década de los 90.

Chamaco jugó en Regional Atacama, Cobreloa y Cobresal en tiempos donde Marcelo Salas despuntaba y aparecían figuras como José Luis Sierra y Marcelo Vega, todos con experiencia mundialista en Francia 98. Así lo recuerda, en conversación con La Redgoleta de Redgol.

"Marcelo Salas era espectacular, porque era un delantero atípico en esa época. Muy técnico y siempre me sorprendían los controles que tenía Marcelo. Es una virtud de jugadores zurdos, me hacía recordar a Jaime Riveros. Después uno se entera que en sus inicios, Salas jugaba de 10", revela el ex mediocampista radicado en El Salvador.

"Tenía la condición de 10 y en el arco definía muy bien. Era de esos jugadores muy técnicos. Yo soy la época de inicio de Marcelo Vega, que también era delantero en sus comienzos y terminó jugando de 10. Esa técnica se las vi a esos jugadores como delanteros y en Marcelo Salas me sorprendía mucho", sentencia.

Para Silva, existe una imagen imborrable del Matador, que fue la del primer gol que le anotó a Inglaterra en Wembley: "En el brinco, el tiempo distancia, lo que más me sorprendía era la técnica en sus controles y la frialdad para definir. Y lo enmarca para mí en un gol que debe estar entre los mejores de nuestra selección, el de Wembley".

"A uno que es volante le gusta ese pase de 30 a 40 metros del Coto Sierra, y ese control entre los dos centrales monstruos del equipo inglés: controla de muslo y después definir se ve fácil, pero hacerlo es muy difícil", subraya Chamaco.

Juan Manuel Silva jugó en Regional Atacama, Cobreloa y Cobresal. Foto: Don Balón

- La pregunta de Salas o Zamorano cae de madura

"Por mi paladar, yo obviamente digo Marcelo Salas. Pero los dos son monstruos como delanteros. Pero Marcelo es más técnico, más colectivo. Lo interpreto como volante, pero los dos son monstruos, tremendos delanteros que están entre los mejores de la historia de nuestro fútbol".

Finalmente, Silva deja una reflexión para los hinchas de Cobresal. "Siempre nos proyectamos a competir.Independiente del presupuesto de cada club, siempre se tiene que apuntar a competir y a buscar el premio mayor. Nuestro objetivo es entrar a alguna copa y para ello hemos tenido que aprender y adaptarnos a las nuevas condiciones", sentencia.