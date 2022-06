Este domingo se celebró una nueva jornada de los duelos de vuelta de la tercera ronda de la Copa Chile, con una gran sorpresa de Santiago Morning en el Nicolás Chahuán.

El equipo microbusero derrotó como visitante por 1-0 a Unión La Calera con un gol de Stefan Pino a los 67 minutos del partido, lo que forzó a una definición a penales, pues en la ida habían vencido los caleranos por 2-1.

Desde los doce pasos fue más preciso Santiago Morning que anotó cuatro goles, mientras que en el equipo anfitrión fallaron Sebastián Sáez y Mathías Vidangossy.

Con este resultado, se asegura un equipo de Primera B en las semifinales de Copa Chile, pues por el mismo lado del cuadro están Cobreloa, Magallanes y Universidad de Concepción.

Otro equipo que consiguió la clasificación a la ronda de los 16 mejores este domingo es Huachipato que derrotó categóricamente a Puerto Montt por 3-0 en el Estadio CAP.

El paraguayo Cris Martínez anotó a los 5 y 59 minutos, mientras el arquero del equipo visitante, Daniel Retamal, propició el otro tanto a los 36'.

Finalmente, Coquimbo Unido venció por 2-1 a Melipilla en el Sánchez Rumoroso y se medirá con los acereros en octavos. Mauro Lopes abrió el marcador para el equipo de Primera B, pero los piratas lo dieron vuelta a través de César Huanca y Joe Abrigo.



Las llaves de los octavos de final:

Colo Colo vs Ñublense

Coquimbo vs Huachipato

Cobreloa vs Santiago Morning

U. de Concepción vs Magallanes

U. Española vs O'Higgins

Antofagasta vs Curicó

Audax Italiano vs U Católica

Cobresal vs U. de Chile-General Velásquez