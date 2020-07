Cellerino se descarga con todo al recordar su patada a Viana: “Me sacaron esposado, ni que fuera delincuente"

Gastón Cellerino será recordado por dos momentos en particular: su golazo de chilena por Rangers de Talca y su patada de karate a Mauricio Viana, siendo incluso detenido por Carabineros.

En conversación con el Instagram Live de Redgol repasó todos estos momentos y detalló su mala experiencia que vivió al momento de pegar esa dura patada al portero de Santiago Wanderers.

"Ya pasó hace rato, ¿qué pasó por mi mente? No lo sé, lo que sí sé es lo que pasó después de pegar esa patada: la verdad es que me arrepentí de mil formas. Yo a Viana le dije ‘te la tenía que dar porque vos venías como un caballo y obviamente no venías a abrazarme’. Yo estaba parado y el venía a 120 y me iba a pasar por arriba, la única forma era pararlo de una patada", expresó.

Gastón Cellerino también reveló su gran amistad con Mauricio Viana, incluso yendo a su matrimonio. "Con Mauro tenemos una gran amistad, nos saludamos para los cumpleaños, fuimos a su casamiento, tuvimos varios asados juntos. Ellos vinieron a jugar y los invité a mi casa para comer un asado. Eso es algo que mucha gente no lo sabe y piensan que con Viana estamos peleados, pero no es así. Eso ya pasó", detalló.

El ex delantero de Unión La Calera también no se guardó nada y narró el calvario que fue estar detenido. "Yo creo que fueron demasiado exagerados. Obviamente que yo acepto que me hayan hecho eso, pero lo hicieron porque yo soy extranjero y argentino y hasta el día de hoy lo sigo pensando. A mi me pasaron por la ley de Estadio Seguro y fui el único. Después se cagaron a palos Católica y Unión, se agarran piñas dentro del estadio y no va nadie preso. La ley solo fue para mi y para nadie más y para Sebastián Pol, que también es extranjero", aclaró.

Además agregó que, "está bien, cometí un error, pero yo creo que exageraron. Después la policía me saca esposado, ni que fuera delincuente. El que me denuncia a mi fue el intendente de Valparaíso que no tiene nada que ver con el fútbol. Después nos enteramos que un colegio se le venía encima y quiso limpiar su imagen conmigo. Tuve que hacer trabajos comunitarios, pero bueno, son cosas que pasan y me tocó. Me hubiese gustado que la cumplan con gente locales, con todos los jugadores. Después pasa lo de Católica y Unión y se van con las manitos limpias a su casa".

Viana después de recibir la patada de Cellerino

Para finalizar, Gastón Cellerino narró el momento en el que le pidió perdón a Mauricio Viana. "Después del partido se estaba por caer el estadio arriba mío. Pasó mucho para pedirle perdón. Yo volví al Livorno y estuve seis meses ahí y me tocó volver a Santiago Wanderers, ahí recién hablé con Mauricio. Hablamos y quedamos bien, después las cosas se fueron arreglando. Yo puse la condición de hablar con Viana antes de firmar. Quería hablar con él, porque si estaba todo mal no firmaba por Wanderers, pero Mauricio se portó super bien. Era él quien tenía que mostrar al plantel que no me rechaza y eso lo hizo super bien", sentenció.