Cellerino justifica el aplauso de Chandía en su golazo de chilena en Rangers: "También lo hubiese hecho"

Gastón Cellerino pasará a la historia del fútbol chileno como el jugador que anotó uno de los goles más bonitos en la historia de los campeonatos nacionales, incluso muchos lo catalogan como el mejor.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el hoy jugador de Deportes Temuco recordó este momento que ocurrió hace 17 años atrás y que sacó aplausos hasta del mismo árbitro.

"La verdad que yo tengo uno muy parecido en Perú, de hecho he estado hablando con unos periodistas de allá para poder conseguirlo. Pero bueno, yo siempre me quedaba con Enzo Gutiérrez entrenando, él tiraba centros y yo intentaba con las chilenas, a cada rato. Habré hecho 70 chilenas y no metí ninguna. Es muy difícil", comenzó.

Además agregó que, "ese día, cuando meto el gol, la pelota venía muy llovida y la agarré perfecta, le pego con todo el empeine y dejé al arquero sin chance de agarrarla".

Gastón Cellerino recordó el momento donde Carlos Chandía aplaudió su golazo. "Creo que después del partido con Chandía hablamos, pero fue hace mucho tiempo, no estoy seguro. De hecho, cuando yo meto el gol, ni siquiera lo miro a él. Yo salgo corriendo. Palestino reanudó el juego y la gente seguía aplaudiendo", expresó.

Para finalizar, el delantero justificó los aplausos del referí. "Después en la repetición del gol vi que Chandía había aplaudido y que lo habían sancionado, pero bueno, es algo bonito. Yo si hubiese sido árbitro también lo aplaudía o si hubiese sido el arquero rival también lo aplaudía, porque es difícil sacar un gol de esos", sentenció.

Hace 16 años, el Canal del Fútbol abrió sus transmisiones para todo Chile. Entre los momentos memorables está el golazo de Gastón Cellerino a Palestino por Rangers (2008).

