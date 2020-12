Carlos Chandía durísimo: "Jorge Osorio le aserruchó el piso a Enrique Osses"

Mala cosa. A los pésimos arbitrajes, el gremio del referato chileno suma ahora una polémica de caudillos. El histórico Carlos Chandía criticó la manera en que Jorge Osorio se quedó con la dirección de la Comisión de Árbitros, que presidía Enrique Osses en agosto.

En conversación con Radio Futuro, el chillanejo fue claro: "No me gustó la salida de Osses. Me daba confianza. Yo creo que fue una sorpresa para todos. Pero quien llegó siempre quiso estar ahí, siempre quiso llegar. Y creo que buscó de alguna manera la forma para estar ahí".

Luego le cayó al aludido. "Para decirlo con todas sus letras, (Jorge) Osorio. Creo que lo compramos siempre por el niñito tímido, por el pobrecito, el buen Osorio, pero esto derechamente fue una aserruchada de piso. Así, derechamente", sentenció.

El alcalde de dice que Osorio no es como solía ser. "Creo que cambió mucho, no es el mismo muchacho y lo digo responsablemente: fue una buena aserruchada de piso. Los temas internos se manejan internamente y hay muchas cosas que se han sabido", reflexionó.

Finalmente, aclaró que "no soy amigo de ninguno (ni de Osorio ni de Osses). Soy súper neutral. Tenía mucha simpatía por Jorge. Salió conmigo a su primer partido internacional, un partido de Atlético Nacional con Palmeiras. Y siempre lo llevábamos de la mano", completó.

Osorio está al mando de una Comisión de Árbitros, que es centro de las críticas después del polémico cometido de Ángelo Hermosilla en el duelo que Audax Italiano empató con Universidad Católica, con una infracción penal muy reclamada por Los Cruzados.