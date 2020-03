Carlos Caszely desclasifica tremenda anécdota: “Johan Cruyff me dijo en cancha que me necesitaba en Barcelona”

Uno de los grandes referentes futbolísticos que tiene Chile es Carlos Caszely, quien brilló con Colo Colo, Espanyol, Levante y la selección chilena. Por lo mismo, muchos especialistas e hinchas se preguntan ¿por qué el delantero nunca llegó a un equipo grande de Europa?

En una entrevista con el medio español La Vanguardia respondió a esa consulta y desclasificó una tremenda anécdota que le pasó con uno de los jugadores más grande en la historia del fútbol, Johan Cruyff.

“Tuve la oportunidad de ir a clubes más grandes y no fui por haber sido consecuente con lo que he dicho y he hecho en mi vida. Pero no me arrepiento de nada, porque sigo teniendo el cariño del pueblo chileno y el cariño de donde he estado. La gente que me ha conocido, que ha conocido cómo soy. Mis compañeros dirán lo mismo. No cambia mi manera de ser por un euro más o un euro menos”, expresó el mundialista en Alemania 1974 y España 1982.

Pero eso no fue todo, porque reveló que tuvo opciones de ir al FC Barcelona. “Johan Cruyff había dicho que me necesitaba en el Barcelona para hacer dupla, ya había salido en los diarios, pero jugando un día Cruyff me dijo que me necesitaba en su equipo”, confesó.

“Manuel Meler, presidente del Espanyol en esa época, me preguntó que adónde iba a ir, me dijo que no quería que me fuera. Y dentro de la ingenuidad que uno tiene, al final le dije que me quería el Barcelona. Y me dijo: ‘¡No!’, que ninguna posibilidad”, expresó Caszely.