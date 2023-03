Una polémica jugada marcó el final del Superclásico. Un centro pasado de César Fuentes fue interceptado por Yonathan Andía, que envió la pelota el tiro de esquina. Tibiamente Jordhy Thompson pidió penal, aunque fue Gustavo Quinteros el que hizo un mayor reclamo luego del partido.

"A mí me la mostraron y fue mano, fue mano. El árbitro no la ve y la gente del VAR... no sé quién está en el VAR, habría que averiguar quién está, pedir los audios y ver por qué no la analizaron", comentó el estratega del Cacique en la rueda de prensa. "Es un penal que te da la posibilidad de un triunfo al final", sentenció sobre la poca ayuda que tuvo Cristián Garay, juez central.

Este miércoles, desde Campeonato Nacional liberaron el audio del VAR -que comandaba Juan Lara- y nuevas imágenes de la jugada, que no fueron mostradas en la transmisión televisiva. Ahí los árbitros que estaban en la cabina determinaron que el jugador de la U envía la pelota al córner con el pecho.

"Pecho, le pega en el pecho", dicen en primera instancia, aunque luego indican "tiene la mano pegada, dame más ángulos", lo que deja claro que necesitaban chequear la jugada en detalle. "Cristián, gestiona, estamos chequeando", agregan

Al revisar el ángulo contrario, se convencen que no existe la mano que pidió el entrenador de Colo Colo. "¿Es pecho o también pega en la mano?", se preguntan. "No, sólo pecho, mira".

Le insisten a Garay que "no reanudes, estamos chequeando, retarda", y el árbitro les dice desde la cancha "para mí intenta controlar, la tiene cercana al cuerpo (la mano)".

Insisten desde el VAR que "primero pega en el pecho" y que, si llega a haber algún roce en el brazo, "es porque el balón va saliendo", por lo que se determinó que la jugada de Andía no tenía que ser revisada en el monitor ubicado en la cancha.

REVISA EL AUDIO Y LAS IMÁGENES