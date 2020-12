Programación | Se aparece el 2021 con todo: cinco fechas en 15 días con el Superclásico incluido

Se viene con todo el 2021. La ANFP, a través de su sitio web, anunció la programación del Campeonato Nacional hasta la fecha 31, la que comenzará el domingo 17 del primer mes de la temporada que viene ni más ni menos que con el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Y el calendario no ofrece tregua: se jugarán cinco fechas en 15 días con la intención de apurar el tranco y terminar el torneo a mediados de febrero o un poco después dependiendo de Coquimbo Unido y su participación en la Copa Sudamericana.

Los Piratas, de hecho, aparecen con sus partidos suspendidos en cuatro jornadas, algo que dependerá si pasan o no la llave con Defensa y Justicia, programada para el 7 y el 14 de enero en sus partidos de ida y vuelta en el Sánchez Rumoroso y Buenos Aires, respectivamente.

Una vez disputadas estas cinco fechas, la idea es jugar todos los partidos pendientes en las dos últimas semanas de enero y, eventualmente, la primera de febrero para luego dar curso a las últimas cuatro jornadas del Campeonato Nacional con todo el torneo al día y buscar así al nuevo campeón, los clasificados a las copas internacionales y, por cierto, los descendidos.

Programación y fixture del Campeonato Nacional



Fecha 27



Sábado 2 de enero, 10:30 horas: O’Higgins vs Deportes La Serena

Sábado 2 de enero, 17:00 horas: Everton vs Deportes Iquique

Sábado 2 de enero, 19:15 horas: Unión La Calera vs Santiago Wanderers

Domingo 3 de enero, 10:00 horas: Deportes Antofagasta vs Colo Colo

Domingo 3 de enero, 19:15 horas: Universidad de Chile vs Universidad de Concepción

Lunes 4 de enero, 10:30 horas: Palestino vs Curicó Unido

Lunes 4 de enero, 19:15 horas: Universidad Católica vs Huachipato

Lunes 4 de enero, 21:30 horas: Audax Italiano vs Unión Española

Pendiente: Coquimbo Unido vs Cobresal

Fecha 28



Miércoles 6 de enero, 10:30 horas: Santiago Wanderers vs Colo Colo

Miércoles 6 de enero, 17:00 horas: Deportes La Serena vs Everton

Miércoles 6 de enero, 19:15 horas: Universidad de Chile vs O’Higgins

Jueves 7 de enero, 10:30 horas: Curicó Unido vs Deportes Antofagasta

Jueves 7 de enero, 17:00 horas: Universidad de Concepción vs Palestino

Jueves 7 de enero, 19:15 horas: Huachipato vs Unión La Calera

Jueves 7 de enero, 21:30 horas: Deportes Iquique vs Universidad Católica

Viernes 8 de enero, 10:30 horas: Cobresal vs Audax Italiano

Pendiente: Unión Española vs Coquimbo Unido

Fecha 29



Domingo 10 de enero, 10:30 horas: Universidad Católica vs Curicó Unido

Domingo 10 de enero, 18:30 horas: Colo Colo vs Everton

Domingo 10 de enero, 21:00 horas: Unión La Calera vs Universidad de Concepción

Lunes 11 de enero, 10:30 horas: Palestino vs Unión Española

Lunes 11 de enero, 17:00 horas: Deportes Antofagasta vs Deportes La Serena

Lunes 11 de enero, 19:15 horas: Santiago Wanderers vs Cobresal

Lunes 11 de enero, 21:30 horas: Audax Italiano vs Huachipato

Martes 12 de enero, 10:30 horas: O’Higgins vs Deportes Iquique

Pendiente: Coquimbo Unido vs Universidad de Chile

Fecha 30



Miércoles 13 de enero, 17:00 horas: Universidad de Concepción vs Colo Colo

Jueves 14 de enero, 17:00 horas: Everton vs Audax Italiano

Jueves 14 de enero, 19:15 horas: Universidad de Chile vs Palestino

Jueves 14 de enero, 21:30 horas: Unión Española vs Universidad Católica

Viernes 15 de enero, 10:30 horas: Cobresal vs Deportes Antofagasta

Viernes 15 de enero, 17:00 horas: Deportes La Serena vs Unión La Calera

Viernes 15 de enero, 19:15 horas: Curicó Unido vs O’Higgins

Viernes 15 de enero, 21:30 horas: Huachipato vs Santiago Wanderers

Pendiente: Deportes Iquique vs Coquimbo Unido

Fecha 31



Domingo 17 de enero, 18:00 horas: Colo Colo vs Universidad de Chile

Lunes 18 de enero, 10:30 horas: Palestino vs Cobresal

Lunes 18 de enero, 17:00 horas: Santiago Wanderers vs Deportes La Serena

Lunes 18 de enero, 19:15 horas: Audax Italiano vs Unión La Calera

Lunes 18 de enero, 21:30 horas: Coquimbo Unido vs Curicó Unido

Martes 19 de enero, 10:30 horas: Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique

Martes 19 de enero, 17:00 horas: Huachipato vs Unión Española

Martes 19 de enero, 19:15 horas: Universidad Católica vs Everton

Martes 19 de enero, 21:30 horas: O’Higgins vs Universidad de Concepción