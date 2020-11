Miguel Ponce y el renacer de Deportes La Serena: “No tenemos tiempo para especular”

Desde que llegó Miguel Ponce a la banca de Deportes La Serena, el equipo en cuatro partidos disputados suma dos triunfos seguidos, mismo registro que alcanzó, prácticamente, en toda la primera rueda del Campeonato Nacional 2020.

En ese sentido, los hinchas papayeros se ilusionan con esta nueva mano técnica, pues han sumado importantes puntos que los mantiene con la ilusión de escapar del fondo de la tabla y evitar el descenso a Primera B.

Ante esa situación, el Chueco Ponce conversó con Deportes en Agricultura sobre su última victoria y expresó que “todos saben que es complejo ir al Salvador. Cobresal juega muy bien, porque como característica de equipo tiene cosas interesantes: la velocidad en los extremos, (Marcelo) Cañete que es un gran jugador y tiene una forma de jugar muy bien definida en la altura. Realizamos un gran esfuerzo para sacar el encuentro adelante”.

La Serena rescató un trabajado triunfo por 2-1 ante Cobresal. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre el liderazgo de Humberto Suazo y Jaime Valdés, comentó que “ellos han sido súper responsables, han guiado a este equipo a pesar de que los resultados no eran los que esperaban. Ellos necesitan ayuda y eso era parte del requisito que le pedíamos a los refuerzos, que tuviesen un poco de experiencia para acompañar a los más jóvenes”.

“No tenemos mucho tiempo para especular. Crecí en equipo grande, que tenía la necesidad de ganar siempre, jugar lo mejor posible, y uno va aprendiendo de matices, pero siempre he intentado jugar los partidos. Hoy no tenemos muchas chances para ver lo que pasa, porque si empatamos las 15 fechas no nos alcanza (…) Esta segunda rueda es muy difícil, pero todavía depende de nosotros. Si podemos ganar una cantidad de partidos, siempre saldremos a ganar de esta forma”, sentenció.

Recordemos que ahora Deportes La Serena debe enfrentar como forastero a Palestino, encuentro que está programado para el domingo 22 de novimbre a las 10:30 horas, y que podrás seguir junto al equipo de RedGol.