El Campeonato Nacional atraviesa su recta final prometiendo una apasionante definición tanto en la lucha por el título entre Universidad Católica y Colo Colo como la que hay por salvarse en la qu está involucrado Universidad de Chile que puede cerrar esta jornada 31 en zona de partido por la promoción.

A falta de cuatro compromisos por disputarse los cuales son Antofagasta vs La Serena, Unión Española vs Palestino (lunes), Santiago Wanderers vs Curicó Unido (martes) y Colo Colo vs Melipilla (miércoles) son muchas cosas las que pueden cambiar cuando la totalidad de la fecha 31 se haya jugado.

La principal es que el albo puede recuperar la punta, pero solo le sirve la victoria, para no dejar que los cruzados se queden con el lugar de privilegio pues de igualar quedarían empatados con 59 puntos pero los de San Carlos de Apoquindo permanecerían en la cima por tener, en ese caso, más partidos ganados.

Para los laicos el panorama está un poco más complicado y debe quedarse a la expectativa de lo que pueda suceder en el duelo entre el prácticamente descendido Santiago Wanderers frente a Curicó. En caso que los de la región del Maule ganen por dos o más tantos mandaran a los azules a zona de promoción.

Tabla de posiciones al momento en el Campeonato Nacional