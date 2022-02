Colo Colo y Audax Italiano igualaron 1-1 en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022 en un duelo que no estuvo exento de polémicas, pero todas las miradas se las llevó nuevamente una violenta acción cometida por un grupo de mal llamados hinchas en contra de uno de los jugadores.

Se trata del arquero de los itálicos Joaquín Muñoz, que en la transimisión del partido se pudo ver como cayeron muy cerca de él varios proyectiles provenientes desde la galería Arica del estadio Monumental resaltando entre ellos uno de gran tamaño, que en caso de impactarlo seguramente podría haberle causado gravísimas lesiones.

Y tras eso, el cuidatubos alzó la voz en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa y relató lo mal que la pasó con toda la situación vivida. "Fue complicado, uno está acostumbrado a recibir monedas, encendedores, botellas, creo que no es lo que tiene que pasar, pero uno está acostumbrado".

Sin embargo, la costumbre no le quita la sorpresa de recibir un elemento más contundente, por lo que el guardameta de 31 años del elenco dirigido por Ronald Fuentes agregó que "pero cuando llegan proyectiles de mayor tamaño, como un pedazo de hormigón, me sentí muy tenso".

Sobre lo mismo, Muñoz explicó que "cuando llegó el segundo proyectil, que cayó muy cerca, decidí mostrárselo al árbitro y los jugadores de Colo Colo. Uno no quiere que pare el juego, pero si me llegaba a mi cabeza u otra parte del cuerpo, podía ser una grave lesión".

E incluso agregó que no recibió reproches de parte de sus rivales por detener el juego, y detalló que "los jugadores de Colo Colo entendieron y me apoyaron en todo sentido, y gracias a Dios no pasó a mayores".

Para finalizar, Muñoz dejó en claro que ninguno de los varios proyectiles que le cayeron lo impactó en el cuerpo, pero sí reconoció que le generó preocupación lo cerca que le caían. "Nunca había recibido, no quiero llamarlo piedras, eran pedazos de hormigón", detalló.

"Uno se pone tenso, uno no puede estar mirando todo el partido a la galería, no era justo para nosotros como rival. Ningún proyectil me llegó, ninguno, pero si tomé la decisión de mostrar, porque no quería que me llegara a mí o a un compañero", cerró.