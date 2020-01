Bozán termina empapado, explica el hermetismo total y agradece el ascenso de La Serena: "Es justo para nosotros y Luis Marcoleta"

Francisco Bozán coqueteó con el descenso toda la temporada 2019 al mando de Universidad de Concepción. Finalmente, salió del Campanil, el torneo no finalizo y no hubo descenso y regresa rápidamente a la división de honor junto a Deportes La Serena.

"No es fácil pararse mano a mano en una final. Había convicción y confianza y se dio así, estuvimos ahí en cada momento difícil. Pudo ganar cualquiera, se define en penales y ahí suele pasar cualquier cosa, pero nos tocó a nosotros y es justo para nosotros y el proceso de Luis Marcoleta, es parte de él y de los jugadores que participaron de ese proceso. Se cierra ese proceso exitoso y ahora debemos encabezar lo que viene con Club Deportes La Serena en Primera División", comentó el entrenador a CDF tras el compromiso.

"Deportes Temuco fue el mejor equipo de la liguilla por su forma de jugar y sus individualidades. Enfrentar a un equipo aceitado era difícil, debíamos ser capaces desde la convicción, de la cabeza saber si podíamos pararnos ante un equipo que jugaba. Nosotros no sabíamos si jugábamos. Se nos dieron bien los amistosos, pero es distinto. Hay que corregir un montón de cosas, pero es bueno hacerlo en Primera División", profundizó.

Finamente, fue empapado por sus pupilos y explicó por qué jugó tanto al misterio. "Qué bueno que tocas el tema del hermetismo. Espero que la gente lo haya entendido. Me tocó trabajar en informar, es difícil la pega de ustedes, pero la de nosotros también y esperamos que Temuco no supiera nada o lo menos posible y creo que resultó. Cambiamos de lugar de entrenamiento todos los días, agradezco a la dirigencia. No es la clave del éxito, pero terminamos ganando", remató.