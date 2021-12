El defensor de Unión Española Thomas Galdames se refirió a los mensajes que recibió su familiar tras haber aceptado defender a México por sobre Chile. Dijo que no le dan importancia a lo que escriben detrás de una pantalla.

Thomas Galdames encara las amenazas de muerte contra su hermano Benjamín: "Cuando te ven en la calle no son capaces de decir nada"

Benjamín Galdames no lo ha pasado bien desde que decidió defender a México en lugar de Chile. El delantero de Unión Española optó por bajarle el pulgar a la citación a la Roja de Martín Lasarte y prefirió jugar por la escuadra Azteca a nivel adulto.

El artillero no sumó minutos, pero sí estuvo presente en el banquillo durante el amistoso en que nuestro país y el Tri igualaron 2-2. No obstante, su decisión no fue bien tomada por los inadaptados de siempre, que llegaron a sus redes sociales a lanzar amenazas de muerte por preferir otra camiseta.

Esto lo hizo público el propio Benjamín, mostrando parte de los textos que ha recibido. Y este lunes en conversación con RedGol su hermano, Thomas Galdames, respondió con todo a quienes han enviado dichos mensajes.

"Ha sido más de uno", aclaró de entrada el defensor Hispano, quien recalcó el motivo por el que su familiar hizo pública la situación. "El Benja lo subió porque estaba cansado de recibir esos mensajes".

"Pareciera que a todos les molesta"

Desde que Benjamín Galdames aceptó el llamado de México, su situación se transformó en tema en el deporte nacional. Ante las amenazas de muerte, Thomas es claro en señalar que más allá de los mensajes, duele que no le permitan cumplir su sueño.

"Por lo general, hoy todos los jugadores los reciben. Es fome, una lata. Toma la decisión porque cree que es lo mejor para él y su carrera, pero pareciera que a todos les molesta. Si elegía Chile lo hubiesen tratado mal porque lo hizo y viceversa", explicó.

Pese a las amenazas de muerte, Thomas deja en claro que su hermano tiene que preocuparse solo de su futuro. "Al final tiene que hacer lo que le dé la gana, como se sienta cómodo y feliz. Si a la gente no le gusta, no podemos hacer nada. No podemos darle en el gusto a todos. Es fome porque ha recibido bastantes mensajes de mala onda. Es una lata".

De hecho, el zaguero recalcó que "es grave, pero intentamos de no tomarle el peso. Por eso el Benja lo compartió, la gente es así. Ya no puede hacer nada contra eso. Aparte, son típicas personas que te escriben detrás de una pantalla, cuando te ven en la calle no son capaces de decir nada. Así es mucho más fácil, cuando están en persona son los primeros que te tocan la espalda".

Benjamín Galdames sigue esperando por su debut con la selección de México a nivel adulto. Si bien al no defender aún sus colores todavía puede jugar por Chile, lo cierto es que espera poder debutar con el país que lo vio nacer hace ya 20 años.