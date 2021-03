¿Se acaba el paro del SIFUP? El plan que prepara la ANFP para la Segunda División

Este viernes se vive una jornada clave para el regreso del fútbol chileno en la ANFP. Desde las 17:30 horas se llevará a cabo el consejo de presidentes para buscar una solución a la crisis que se vive en la Segunda División y que llevó al paro de los futbolistas profesionales del país junto al SIFUP.

La decisión de no darle ascenso directo y solo medio cupo sigue en el medio de la polémica, por lo que hoy se buscará poner un punto final. Eso sí, todo con la urgencia de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Universidad Católica el domingo, además del inicio del torneo la próxima semana.

Jorge Uauy, presidente de Palestino, conversó con Deportes en Agricultura y reveló cuál es el plan que se trabaja para llegar a un acuerdo. En él, se espera que se firmen los cambios que tendrá la Primera B y la Segunda División de cara a las dos próximas temporadas.

La Primera B tendría un torneo para el 2021 y otro para el 2022, lo que permitiría el ascenso directo en la Segunda División. Foto: Agencia Uno

"Espero que la cordura vuelva al consejo, porque hay acuerdos que se tomaron en momentos difíciles que, de una u otra manera, no reflejaron lo que hoy estamos viviendo", explicó de entrada el mandamás árabe.

Ahí explicó cómo fue que se llegó hasta el punto crítico. "Cuando se para el fútbol chileno en octubre de 2019, ocurren varios escenarios, de que no sube ni baja nadie, hubo presión para que subieran los punteros, después uno y uno, pero terminaron subiendo dos de Primera B a Primera A. Para que ocurriera ese acuerdo, se llegó a un consenso general que consistía en que en el año 2022 habría 16 equipos en la A y la B. Así bajaban tres y subían dos, y este año era dos y medio y uno y medio".

"Ese era un acuerdo global para que subieran dos de la B a la A y no bajara ninguno. Y ahí, lamentablemente, había dos temas que cumplió la A: descender tres y dos y medio este año. Pero la B, para llegar eso, tenía que descender dos y eso no lo han querido hacer. Si te comprometes a algo como que queden 16 clubes en la A y la B, hay una ecuación para todo. En algún momento tenían que bajar dos y eso no se ha hecho", agregó.

Uauy entró en los detalles y así explica el plan para la paz en el fútbol chileno. "El tema estaría resulto, lo tendrían que hacer este año y ahora, la solución es patearlo un año más y que finalmente se pueda hacer el año 2022 con una tabla acumulada entre el 2021 y 2022. No podemos olvidar los acuerdos y es la solución más salomónica, aunque no es la que se planteó para estar en orden el 2022".

El presidente de Palestino aseguró que "lo lógico es que sea un cupo entero y así lo reflejé. Yo pienso que hay acuerdo, espero que si todo marcha como está previsto, debería llegarse a un acuerdo. De uno y medio, bajaría solo uno de la B y postergar el año próximo el segundo cupo que será el que en dos años se hizo mal. Es un apoyo para que al que le vaya mal este año, pueda corregir el año que viene".

De esta forma, el acuerdo implicaría que en el torneo 2021 de Primera B habrá un descenso a Segunda Divisón (que aseguraría un cupo), para que en el 2022 se juegue con una tabla acumulada. Ahí se definiría un segundo club perdiendo categoría, lo que empareja la cancha en todas las divisiones.

Queda ahora esperar cuál será la decisión en la reunión de este viernes, donde se espera salga por fin humo blanco.