A Juvenal Olmos no le hacen gracia los dichos de Fantasma Figueroa por Vidal y Aránguiz: “Es tribuneo”

“De los jugadores con mayor talento, Aránguiz es lejos el mejor. Vidal es todo entrega”. Las declaraciones pertenecen a Marco Antonio Figueroa quien, en entrevista con RedGol, manifestó su preferencia por el Príncipe ante la consulta de los pilares de la Roja.

“Sé que por su perfil bajo, Charles ha sido uno de los jugadores de los que menos se habla y tienen más pantalla Arturo Vidal, Alexis Sánchez”, profundizó Fantasma.

Y estas declaraciones no le gustaron mucho a Juvenal Olmos. “Soy bien amigo de él (de Fantasma) y no me gustaron sus declaraciones, no le encuentro mucho para escarbar (…) Por trayectoria, hay personas que uno les debe exigir más en sus comentarios”, expresó el ex seleccionador en Todos Somos Técnicos de CDF.

Arturo Vidal y Charles Aránguiz, dos grandes pilares de la generación dorada de la Roja.

“Fantasma se queda corto. No digo se equivoca, porque todos somos libres de opinar, pero es una frase armada, hecha para el rebote mediático que no ayuda en absolutamente nada. Ni siquiera a distinguir por qué le gusta más Aránguiz”, profundizó.

Asimismo, recalcó que “yo esperaría de un técnico profesional, capacitado, muy capacitado para mí, que diera un diagnóstico que sumara y no uno medio tribunero, que lo puede hacer cualquiera”.

También se animó con su análisis. “Para mí son jugadores escasos en nuestro medio y muy distintos, para mí. Cada tantos años sacamos jugadores de jerarquía y ahora los tenemos. Compararlos no tiene sentido”, dijo Olmos.

Finalmente, el campeón con la UC recalcó que “Arańguiz construye, viene desde el fondo, Vidal rompe, le gusta llegar más al área. Los dos hacen dos carreras muy importantes, pero diferentes y en puestos contrarios”.