El Real Madrid conoció la derrota por primera vez en lo que va de temporada 2022/23. Este martes el RB Leipzig amargó a los Merengues y se impuso como local por 3-2 en la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, manchando el invicto y desatando la furia de Thibaut Courtois.

El arquero fue uno de los que más sufrió con el encuentro, luego de recibir tres goles, algo poco usual para el vigente campeón de La Liga y del torneo español. Es por ello que una vez terminó el partido, el guardameta no se guardó nada en su análisis.

En conversación con la transmisión oficial, Thibaut Courtois le pegó un coscorrón a sus compañeros en el fondo. "Nos falta lo que nos pasa a veces, que salimos dormidos, sin agresividad e intensidad y contra un equipo como el Leipzig lo pagas caro", comenzó señalando.

"El mister nos dijo que en casa habían metido goles y aún así salimos mal. No puede ser que en dos saques de esquina te metan dos goles, después del primero no puedes defender igual de mal que antes. Hemos fallado muchos pases, controles y no ha sido un buen partido", agregó.

Para Thibaut Courtois, algunos no estuvieron enfocados en el choque con el Leipzig. "Como portero lo vas notando, que no estamos en el partido, que cada duelo no lo hemos ganado. Y pasa con los goles, que defendemos un poco mal".

Y si bien entendió que una derrota es parte del fútbo, la Jirafa no dudó en tirarle la oreja a sus compañeros. "Un mal día puede pasar, hemos jugado mucho en poco tiempo, pero no puede faltar la intensidad".

"Si alguien está cansado y no puede más pues no puede más pero yo como portero he notado que hemos perdido muchos duelos y eso no puede ser. No puede ser que en dos córners nos hagan dos goles y eso es algo que debemos de mejorar. El míster ya nos lo había avisado y yo me lo temía, no estábamos en el partido, hemos perdido duelos y es por falta de intensidad", sentenció.

Real Madrid perdió, pero ya tiene asegurada la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. En la última fecha deberá defender el liderato del Grupo F, ya que el RB Leipzig quedó a apenas un punto de distancia. ¿Será el inicio de la caída de los Merengues?

Revisa la tabla de posiciones del Grupo F de la UEFA Champions League 2022/23 en vivo