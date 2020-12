Zidane se mantiene firme en el Real Madrid: "No voy a dimitir, para nada"

El Real Madrid quedó al borde de la eliminación en la UEFA Champions League y varios han pedido la renuncia de Zinedine Zidane de la banca merengue. La Casablanca cayó por 2-0 ante el Shakhtar Donetsk y deberá ganar su último encuentro ante el Borussia Monchengladbach para seguir con vida en el torneo.

Tras el encuentro, Zizou atendió a los medios de comunicación y fue tajante al hablar de una posible salida: "No voy a dimitir, para nada. En la primer parte estuvimos muy bien, pero nos faltó gol. Estábamos presionando bien, jugando bien... El balón no quiso entrar, hemos tenido ocasiones, el poste... y luego ha sido complicado".

"Estamos un poco jodidos por el partido, hicimos una muy buena primera parte y merecimos el primer gol. No se ha podido marcar y al final, el primer gol suyo nos hace mucho daño. No se ha podido reaccionar. Pero la primera parte ha sido buena, la actitud, y todo lo que hicimos, defensiva y ofensivamente. No hemos tenido la posibilidad de marcar el primero que seguramente hubiera sido otro partido", añadió el francés.

Zidane sabe que no será fácil avanzar a octavos de final, pero confía en su equipo: "Tengo fuerza y voy a darlo todo. Creo que hemos merecido ganar. Hemos tenido ocasiones. Hay que levantar la cabeza. Cuando hay una mala racha hay que seguir".

"Yo soy optimista. Es un momento complicado, pero hay que sacar el carácter y el orgullo. Es una pena lo de hoy porque no lo merecíamos. Tenemos que ganar el próximo partido. Vamos a creer y vamos a luchar, eso seguro", cerró.

Ahora, el Real Madrid deberá vencer al Borussia Monchengladbach en la última fecha de la fase de grupos. Aquel partido de vida o muerte será el próximo miércoles 9 de diciembre a las 17:00 horas.