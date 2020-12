Andrea Pirlo y el reencuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo: "Sería un error decir que uno es mejor que el otro. Han hecho mucho para el fútbol"

Este martes será un día especial para todos los amante del fútbol. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a verse las caras en la UEFA Champions League, en el que podría ser el último encuentro que enfrente a los dos astros del balompié mundial.

El Barcelona salta al Camp Nou con la misión de defender el primer puesto del Grupo G de la Liga de Campeones ante una Juventus que quiere revancha del primer duelo en Turín. En conferencia de prensa previa, Andrea Pirlo se refirió a la "rivalidad" entre el portugués y el argentino.

"Sería un error decir que uno es mejor que el otro. Siguen dando espectáculo, se reparten Balones de Oro y están haciendo disfrutar a millones de aficionados. Han hecho mucho para el fútbol", señaló el entrenador de la Vecchia Signora.

Además, el campeón del mundo italiano analizó el presente de la Pulga en el Barça: "Está en un momento especial de su vida, no de su carrera, porque ha tenido algún problema este verano. Si se quedaba en el Barça o no, pero durante los partidos siempre ha demostrado su valor. Más que futbolístico, probablemente tiene un problema mental, pero no quiero entrar, no nos toca a nosotros. Messi es un fenómeno y lo ha demostrado".

Sobre el momento del Barcelona, Pirlo asegura que "tienen altos y bajos, pero tiene encuentros muy buenos y un entrenador que está poniendo en marcha unas ideas. No está en crisis". El encuentro entre Barcelona y Juventus está programado para este martes a las 17:00 horas en el Camp Nou.