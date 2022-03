La temporada del Manchester United empeoró aún más este martes al quedar afuera de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, que asaltó el Manchester United con un gran partido y de esta manera se despidió Cristiano Ronaldo de la competición en la que le han sobrado noches gloriosas.

El portugués estuvo participativo en el arranque pero como el resto del equipo se vino abajo sin poder hacer un gran aporte a la ofensiva, algo que no perdonó la prensa inglesa. "No consiguió ni un disparo a puerta, lo cual, para un hombre que dispara todo el rato, es un logro bastante raro", escribió The Telegraph.

Pero eso no fue el único medio que tuvo duras palabras hacia el cinco veces ganador del máximo torneo europeo. "Produjo un par de sus clásicos toques al principio del partido, pero se convirtió en una figura periférica mucho antes del final", añadió la nota de la BBC en su análisis del compromiso.

A sus 37, el ya máximo goleador de la historia del fútbol, el lusitano se quedará sin ningún título en una temporada por primera vez tras 12 años pues los Diablos Rojos fueron eliminados ya en FA Cup, Copa de la Liga y en la Premier League no tienen ninguna posibilidad de alcanzar a los punteros Manchester City y Liverpool.

Es por eso que The Times atizó a la actualidad el equipo. "Una a una, todas las posibilidades de éxito se han ido cerrando, todo lo que le queda al United es una temporada indigna y una improbable carrera por el cuarto puesto en la Premier League", puntualizaron sobre los de Ralf Rangnick.