El Olympique de Marsella sufrió en su visita al Tottenham y extrañó mucho a Alexis Sánchez. Este miércoles el equipo de Niño Maravilla no pudo en su estreno en la UEFA Champions League, cayendo frente a los Spurs por 2-0.

El tocopillano no pudo estar presente luego de tener que cumplir con su suspensión tras ver la tarjeta roja en la edición pasada con la camiseta del Inter de Milán. En el choque de octavos de final frente al Liverpool, fue expulsado y fue la gran baja de los Phocéens en Londres.

Alexis Sánchez ha sido la gran figura del Olympique de Marsella y su aporte goleador hizo falta ante Tottenham. Así lo dejó claro su técnico, Igor Tudor, que lamentó la poca efectivad. "Pudimos haber sido más amenazantes. En el descanso les dije que intentaran ser más peligrosos, que metieran más el balón en el área y que cruzaran más".

Aunque pese a esto, el técnico del OM no se echa a morir. "Por supuesto que no ganamos, también estamos decepcionados, pero el equipo aquí contra Tottenham ha demostrado personalidad, ganas de hacer las cosas bien, como lo ha hecho desde el comienzo de la temporada. No es fácil venir aquí y dominar así".

Ya con el resultado definido, el Olympique de Marsella recibe una buena noticia. Y es que Alexis Sánchez está listo para estrenarse con los Phocéens en la UEFA Champions League en la próxima jornada, donde buscará su destape en Europa una vez más.

¿Cuándo juega Alexis Sánchez con el Olympique de Marsella en Ligue 1 y Champions League?

Dando vuelta la página de lo ocurrido ante el Tottenham, ahora el Olympique de Marsella se enfoca en sus próximos desafíos. La Ligue 1 y la UEFA Champions League serán los duelos que vienen en la próxima semana, donde Alexis Sánchez intentará estirar su buena racha.

El primer partido será este sábado desde las 15:00 horas, cuando reciban al Lille buscando mantenerse en la cima del torneo francés, que comparten con el PSG. Tras ello, la mira estará puesta en el día martes 13, cuando se estrenen de locales en la Liga de Campeones 2022 ante el Eintratch Frankfurt.

Olympique de Marsella quiere aprovechar el tremendo nivel que ha mostrado Alexis Sánchez para seguir soñando con ser la sorpresa de la presente edición de la UEFA Champions League y la Ligue 1. El Niño Maravilla lidera a un OM con hambre de gloria, después de años estando a un paso.