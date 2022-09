Marsella vs Tottenham | Ver EN VIVO ONLINE y por TV al elenco de Alexis Sánchez en su debut por Champions League

Comenzó con todo la fase de grupos de la UEFA Champions League y este miércoles la acción continua con varios encuentros por la fecha 1, jornada donde seremos testigos de un partidazo entre el Tottenham Hotspur y el Olympique de Lyon de Alexis Sánchez.

Encuentro que corresponderá al grupo D del certamen continental y que junto a los Spurs y a los olímpicos, se encuentran el Eintracht Frankfurt de Alemania, reciente monarca de la Europa League, y el Sporting de Lisboa de Portugal.

Los hombres de Antonio Conte llegan a este debut en un buen momento deportivo, siendo terceros en la Premier League con 14 unidades, todo gracias a su reciente victoria por 2-1 sobre Fulham, triunfo número cuatro en la temporada y que lo mantiene como uno de los dos elencos invictos en la actual temporada del fútbol inglés, junto al Manchester City.

Marsella por su parte, este fin de semana alcanzó su quinto triunfo en la Ligue 1 al vencer por 2-0 al Auxerre, con goles de Gerson Santos y Alexis Sánchez, partido que además le permite alcanzar las 16 unidades y quedar igualado en la punta del futbol galo con el PSG, no obstante, no todo es alegría para los de Igor Tudor, ya que en su estreno en Liga de Campeones no contarán con el “Maravilla”, quien arrastra una suspensión de cuando jugaba por el Inter de Milán.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Olympique de Marsella por la Champions League?

Tottenham vs Olympique de Marsella juegan este miércoles 7 de septiembre a las 15:00 hrs de Chile en el Tottenham Hotspur Stadium, en Inglaterra.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Tottenham vs Olympique de Marsella?

El partido será transmitido por la señal de ESPN Extra en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Extra

VTR: 840 (HD)

DTV: 1621 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 473 (HD)

GTD/TELSUR: 853 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 106 (HD) - 514 (HD)

ZAPPING: 93 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Tottenham vs Olympique de Marsella?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.