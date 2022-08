AS Mónaco vs PSV | Cuándo y a qué hora juega Maripán por la 3° ronda clasificatoria a la UEFA Champions League

Este martes se dará inicio a la 3° ronda clasificatoria a la fase de grupos de la UEFA Champions League, fase donde presenciaremos un partidazo entre el AS Mónaco de Guillermo Maripán y el PSV Eindhoven de Países Bajos en el estadio Luis II del Principado.

El duelo correspondiente a la ida de la ruta de liga enfrentará a dos elencos que tuvieron una gran temporada en sus respectivas ligas,pero que, por lo acotado de los cupos, no lograron clasificar de manera directa a la Liga de Campeones.

En el caso del elenco del defensor chileno, finalizó 3° en la Ligue 1 de la pasada temporada con 69 unidades, quedando por detrás del campeón PSG (86) y del Olympique de Marsella (71). En lo que respecta a la pretemporada el "rojo y blanco" no tuvo buenos resultados en los últimos enfrentamientos,donde tras empatar con el Inter de Milán (2-2), caería frente al Porto y Southampton por 2-1 y 3-1 respectivamente.

PSV de van Nistelrooy por su parte, clasificó a esta ronda clasificatoria al finalizar segundo en la tabla de la Eredivisie con 81 puntos, dos menos que el Ajax, sin embargo, viene de gritar campeón en el inicio de la temporada en Países Bajos, al derrotar en la Supercopa local al mismo cuadro del Ajax por 5-3, en una auténtica guerra de goles.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AS Mónaco vs PSV?

AS Mónaco vs PSV juegan este martes 2 de agosto a las 14:00 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al AS Mónaco vs PSV?

El partido entre AS Mónaco vs PSV no contará con transmisión para territorio nacional.