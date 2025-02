El comienzo de la temporada 2025 para Unión Española no es el mejor. El equipo de José Luis Sierra no suma victorias tanto en Copa Chile como en la Liga de Primera, lo que aumenta el nivel de las críticas en sus hinchas que ya piden cambios.

Los comentarios negativos hacia el “Coto” aumentaron tras la dura caída como local en el Clásico de Colonias ante Palestino por 0-3, y tras el encuentro fueron fuertes los rumores dentro de Santa Laura de que el técnico podría dar un paso al costado.

Pero una muestra clara del mal momento que vive Sierra en Unión Española ocurrió tras el juego, en conferencia de prensa, donde “se puso el tarro” y comenzó a discutir con los periodistas que le consultaban por su actual campaña y su continuidad en el cargo. Se defendió como un gato.

El día de furia del Coto Sierra en Unión Española

Todo arrancó cuando a raíz de los malos resultados que arrastra, donde su equipo no gana desde octubre del 2024, con seis derrotas consecutivas, se le preguntó directamente al DT si “¿ha replanteado su situación?“. A partir de aquí, apareció la furia.

“Esa pregunta no la voy a responder, porque no corresponde que me la haga. Usted pregúnteme por el partido, no viene nunca, nunca está en conferencia y me hace esa pregunta… no corresponde”, afirmó Sierra y agregó “si quiere preguntarme del partido, le respondo. De lo otro no le voy a responder“.

Pero no quedó allí, pues cuando se le preguntó por los malos resultados de Unión Española, respondió enfático que “es otro equipo, no corresponde hacer ese análisis“, para luego indicar que actualmente “no estamos siendo desequilibrantes y tenemos rendimientos individuales muy bajos“.

¿Cuándo vuelven a jugar los hispanos?

La próxima semana, el equipo de Sierra tendrá acción por partida doble. El martes 25 de febrero visitarán a Deportes Concepción en Collao por el Grupo E de Copa Chile desde las 19:00 horas. Ya por la tercera fecha del torneo nacional, el sábado 1 de marzo al mediodía visitarán a La Serena.

