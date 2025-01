La gran polémica que remeció al Audax Italiano parece tener clarísima la razón de ser. El goleador del equipo, Ignacio Jeraldino, hizo una publicación en sus redes sociales que contenía una crítica evidente. Tomó tres cualidades que el club dice tener y las puso en una tela de juicio con una frase contundente.

“Algo no me calza”, fueron las palabras que eligió Jeraldino para expresar su descontento. Eso cobró relevancia y hasta el SIFUP intervino en favor del ariete, que tiene conversaciones para fichar por Banfield de Argentina. Pero los hechos demostraron que el ariete no apuntaba a eso.

Sí a la salida de uno de los referentes que tenía el club. El defensor zurdo Fabián Torres, quien forjó una gran amistad con Jeraldino en el cuadro itálico. Por estos días, el experimentado zaguero ultima su fichaje en Deportes Copiapó tras un adiós que resultó sorpresivo.

Fabián Torres fue capitán del Audax Italiano y Marcelo Hernandez/Photosport

De hecho, el Nacho otra vez usó su cuenta de Instagram para compartir una historia. Fue de la pareja del Fabi, Fernanda Castillo, quien hizo un desahogo respecto de la despedida que tuvo Torres en los Tanos. “Cerrando una etapa de nuestras vidas, no como queríamos, pero queremos agradecer los momentos lindos con estos colores”, expuso ella.

Jeraldino da luces del porqué de la polémica interna en Audax Italiano

El recado iba dirigido a la directiva de Audax Italiano, que agrandó la polémica cuando reveló por qué había marginado a Ignacio Jeraldino. “Estoy agradecida de la hinchada, que siempre apoyó a mi marido”, escribió también Fernanda Castillo en esa historia de Instagram.

Acompañó esas palabras con una fotografía de ambos, que posaron con una camiseta audina enmarcada y con el número 180, la cantidad de partidos que Fabián Torres disputó en los Tanos. “Gracias a nuestros amigos que nos hicieron este lindo regalo”, expuso la esposa del Fabi.

Captura Instagram Ignacio Jeraldino.

“No era su responsabilidad. Pero ya que no llegó de la institución, llegó de parte de ellos. Eternamente agradecida”, sentenció Castillo en dicha red social. Una muestra de la manera de conducir el club que tiene la administración itálica, que hace muy poco anunció la incorporación de Christian Bassedas como gerente deportivo.

