El fútbol chileno enfrenta horas claves. El conflicto entre el Sifup y la ANFP sigue en pie, y pese a los intentos todavía no hay una solución para mejorar el balompié nacional. A tal punto que la Supercopa corre peligro nuevamente.

Pero ahora el conflicto siguió creciendo y apuntó hasta el tesorero Luis Marín. El tema estalló con la última declaración de la ANFP. Al ex portero se le acusó por sus faltas de respeto hacia los clubes y también de llevar una actitud intransigente para lograr acuerdos.

“Las amenazas de paro corresponden a medidas de presión extremas, indebidas y habituales de parte del SIFUP, las que son inaceptables. Su tesorero, Luis Marín, ha incurrido en descalificaciones personales y faltas de respeto propias de la intransigencia con la que han construido este conflicto”, expresó el comunicado.

Marín fue criticado por la ANFP

Sifup defiende a Luis Marín

Lo que rápidamente tuvo su réplica desde el Sifup. En esta ocasión, fue Gamadiel García el que salió al paso y recalcó que dichas palabras son para evadir el problema central del conflicto.

“El diálogo es con el presidente, que soy yo. Yo soy quien envía los correos desde 2017, buscando tener un torneo más competitivo y de que la segunda división sea más profesional. Hoy están buscando desviar el tema. Demuestran que no están tomando determinaciones de la mejor manera”, recalcó García.

“No estamos exigiendo ninguna maravilla. No podemos flexibilizar siempre nosotros, el consejo de presidentes debe votar al menos por el sentido común. Hay futbolista que se lesionan de gravedad y hay equipos que no los apoyan (…) Nuestro fútbol se sigue deteriorando y va hacia la muerte. Nosotros queremos mejorarlo y para que no ocurra esto”, sentenció Gamadiel.