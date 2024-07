Un partido aparte protagonizó Claudio Palmo en el Estadio La Portada. Es que de forma inédita Audax Italiano tuvo que hacer de local en La Serena ante Universidad de Chile.

Decisión que el relator de TNT Sports abordó sin filtros. Es que pese al cambio de localía, no llegaron más de dos mil personas al recinto ubicado en la cuarta región. Incluso la Delegación Presidencial prohibió el ingreso de hinchas de la U al estadio.

“Estamos en La Serena, porque hay cambio de carpeta en La Florida (…) Hay 1500 personas, hay que ponerse los pantalones de una vez por todas. Deberíamos tener un lleno total porque el campeonato se prende”, lamentó de entrada.

Luego aludió lo extraño del partido con Audax Italiano jugando de color negro y no con el verde que ha ocupado históricamente. Si hasta puso en duda si tenía la insignia del club. Lo que provocó la reacción de la dirigencia que rápidamente le llevó una camiseta a la cabina de transmisión.

El reclamo de Claudio Palma

Pero esto lejos de calmar la polémica solo desató el nuevo reclamo de Palma. “Parece que me escucharon en Audax y me trajeron una camiseta. Pero muchachos, preocúpense de hacer bien las cosas, no me traigan la camiseta”, recalcó molesto.

Luego vino la guinda de la torta contra la dirigencia del elenco tano. “Yo me acuerdo del Audax cuando llevaba el verde y se ubicaba en la calle Lira. Hace varios años atrás, donde se formó Carlos Reinoso. ¿Sabrán los nuevos dueños de Audax quién es Carlos Reinoso?”, cerró dejando abierta la interrogante sobre quienes controlan el cuadro de La Florida.