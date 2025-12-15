Audax Italiano logró la esperada clasificación a la próxima edición de Copa Sudamericana y, con ello en mente, ya piensa en lo que será el 2026, donde tendría a nuevos refuerzos en mente, entre ellos una figura de la Liga MX.

Los itálicos ya experimentan importante perdidas para el próximo año, donde aseguran que Eduardo Vargas, Leonardo Valencia, Luis Riveros, Jorge Espejo y Lautaro Palacios no seguirían en el club.

Por lo que el cuadro de La Florida, deberá replantear lo que será el plantel con el que enfrentan el 2026.

El jugador que está en el radar de Audax

Según reveló Tano Noticias, el jugado de Chivas de Guadalajara, Miguel Gómez, podría tener su primera incursión en la Liga Chilena de la mano de los itálicos.

“Ante la inminente salida de Jorge Espejo en Audax Italiano, el club ya analiza alternativas para el lateral derecho, y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Miguel Gómez“.

Aseguran que Miguel Gómez está en el radar de la UC. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también ¿A la U? Eduardo Vargas toma crucial decisión en el mercado de fichajes

Agregando que según información que manejan, “el lateral derecho mexicano, internacional con las selecciones menores de México, es una opción real para reforzar esa zona de cara a la temporada 2026″, explicó.

“Gómez, actualmente en Chivas de Guadalajara, ve con buenos ojos la posibilidad de buscar salida para sumar continuidad, y en ese contexto Audax surge como una alternativa concreta para su futuro”, explica el medio.

La carrera de Miguel Gómez

El jugador de 23 años comenzó su carrera profesional junto a Tapatio de la Liga Mexicana, donde estuvo hasta este año y con quienes consiguió la Liga de Expansión (2023), Campeón de Campeones (2023) y Liga de Expansión en 2024.

Publicidad

Publicidad

El 2025 se sumó a las Chivas de Guadalajara, club que marcha en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.