Película de terror en Calama. Cobreloa pelea por su permanencia en Primera División, a sólo un año de haber conseguido el preciado ascenso. Las cosas están mal por la ciudad nortina.

Es que hubo que esperar ocho años para ver de vuelta a Cobreloa en Primera División. Pese a ello, el regreso no tuvo los colores de la alegría, como tanto anhelaban en las alturas de Calama.

Penúltimo, con 24 puntos, Cobreloa se aferra a un milagro. Los dos equipos que lo superan inmediatamente en la clasificación tienen dos partidos menos. Y si Huachipato suma por lo menos una victoria, el más cercano en la tabla tendrá tres puntos de ventaja.

Redgol se preocupa por la situación de un equipo histórico del fútbol nacional. Es por eso que nos comunicamos con dos ex jugadores del club, con el fin de conocer sus opiniones sobre el momento loíno.

Juan Covarrubias: “Hay que rezar”

Fueron once largos años viviendo en Calama. Juan Covarrubias estuvo en el equipo naranja entre 1983 y 1994, logrando, entre otras cosas, dos títulos nacionales con los loínos.

Para el ex futbolista, está muy complicada la situación. “Quedan cuatro finales, pero cuando ni siquiera llegas al arco contrario con la posibilidad de hacer un gol, yo creo que no se puede, es complicado. Dios quiera que se salve, pero es muy difícil”, señaló.

“Lo único que queda es ir a la Tirana, a la zona norte, para encomendarse a la santita. Se ve muy difícil. Porque además, le llegan a Cobreloa y le hacen el gol, que es lo peor”, añadió.

Camilo Pino: “A uno le dan rabia los jugadores”

Quince años, con algunos préstamos intermedios, pasó Camilo Pino en el equipo de Calama. Es por eso que siente mucho amor por el club que lo acogió todo ese tiempo.

“A uno le enoja este tipo de jugadores… ¡cómo pueden estar en Cobreloa! Llega a dar rabia ver a este equipo. Dentro de todo, uno puede pelearse con el árbitro, por ejemplo, pero los jugadores no dan más. Uno ya sabe hasta los cambios que se van a hacer”, reclama el ex loíno.

“Llevamos 26 fechas y lo mismo, no vemos cambios. Terminamos echando puteadas, no es más que lo que ya ha mostrado Cobreloa”, cerró el ex futbolista.