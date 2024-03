La dramática confesión de Jean Paul Pineda: “Pensé que no iba a volver a jugar”

La carrera de Jean Paul Pineda suma un nuevo club en este 2024. Esto porque el delantero nacional es el nuevo fichaje de Real San Joaquín en la segunda división del fútbol chileno.

El ariete de 35 años fue anunciado en redes sociales lo que de inmediato desató diversos comentarios. En especial porque fue formalizado hace unos días por violencia intrafamiliar contra Faloon Larraguibel.

Ante esto, el delantero hizo un borrón y cuenta nueva. Para ello reseteó su cuenta en Instagram dejando solo la publicación con su nuevo club y limitó los comentarios. “Deseo lo mejor para este año y lo que venga. Siempre positivo”, comentó en sus redes sociales donde compartió varias imágenes con la camiseta de su nuevo equipo.

El mea culpa de Pineda

Pero lo más llamativo fue su anuncio en el Real San Joaquín. Esto porque Pineda habló directamente con los hinchas a través de un video publicado en la cuenta del club santiaguino.

En dicho registro el delantero agradeció la oportunidad y hasta asumió las culpas por lo ocurrido con su ex pareja.

“Estoy eternamente agradecido de la posibilidad que me están dando. De confiar en este momento complejo para mí, pensé que no iba a volver a jugar. Pero siempre he sido de las personas que tiene residencia y espera darle la vuelta a las situaciones cuando uno lo esta pasando mal”, confesó Pineda.

“Agradecer a los dirigentes y cuerpo técnico. Espero que podamos cumplir todos los objetivos este año. Todo va a salir bien, y vamos con todo este año”, cerró en la publicación. San Joaquín marcha noveno con cuatro unidades en tres partidos jugados. Este domingo recibe a Lautaro de Buen a las 18:00 horas. Aunque el debut de pineda sería recién en las próximas fechas.