O’Higgins cayó por 3-0 a Cobreloa en la última fecha del campeonato nacional, y el cuadro celeste estuvo a solo cinco goles de perder la categoría. Lo que desató la molestia de los hinchas locales que hasta puso en riesgo el termino del encuentro en el Estadio El Teniente.

Por lo mismo los jugadores rancagüinos hicieron un fuerte mea culpa por lo presentado en cancha ante un elenco que se jugó la última chance por permanecer en primera división.

“Es una vergüenza lo que hicimos hoy. Soy el primero en dar la cara. Erré un gol que pudo ser el empate. Le pedimos disculpas a la gente. Si el próximo torneo hacemos lo mismo, nuevamente pasaremos por lo mismo”, lamentó Joaquín Montecinos, quien llegó en el segundo semestre y puso el pecho a las balas.

“No fui un aporte en estos cuatro partidos. No resultó. Pero me voy a levantar más fuerte. No lo hice de la mejor manera. Asumo mi responsabilidad, traté de estar lo antes posible. En ocho meses volví a jugar. Yo me siento bien, pero todavía me falta futbolísticamente”, agregó el seleccionado nacional.

O’Higgins se salvó del descenso con lo justo.

Mea culpa en O’Higgins

Ahora Montecinos también hizo un llamado a la dirigencia y al próximo cuerpo técnico que asuma en el club. Esto por los graves problemas que presentaron este año y que se reflejaron ante Cobreloa. En especial con el regado de la cancha en la previa y que finalmente beneficio el juego de la visita.

“Hoy todos anduvimos mal. Son un montón de errores que se hicieron. Por eso ahora hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Si nos tienen que putear esta bien, parecimos jugadores amateur”, sentenció.