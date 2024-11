Sebastián Rodríguez es el nombre de un volante uruguayo que hace tiempo resuena en el fútbol chileno. De hecho, el mediocampista tuvo algún acercamiento con Universidad de Chile en el mercado de fichajes veraniego de 2024.

Pero finalmente Rodríguez se mantuvo en el Alianza Lima de Perú, donde fue un titular indiscutido: jugó 33 partidos en la Liga 1. Y otros cinco encuentros en la Copa Libertadores. Es más, hace algunos días el charrúa encendió un posible bombazo.

En una entrevista con la radio Sport890 aseguró que no tiene nada definido para la campaña venidera. “Estoy evaluando todo. Hace unos días me llamaron de un club grande de Chile“, dijo el ex Emelec de Ecuador y Veracruz de México para dar a entender que en el fútbol chileno no se han olvidado de él.

O quizá para apurar el accionar de quienes analizan su fichaje, una práctica muy habitual en la ventana de traspasos. Pues bien, este 23 de noviembre, Rodríguez dejó un mensaje que causó mucha sorpresa en la hinchada del cuadro limeño. Porque supo a despedida. A cierre definitivo de un ciclo.

Pero no fue planteado así literalmente. “Terminó una temporada difícil y de gran aprendizaje en este club tan grande. ¡Gracias por el apoyo constante durante todo el torneo!”, expresó el Bigote en su cuenta oficial de Instagram. Ni siquiera dejó abierta la opción para dejar comentarios. Por eso a más de alguno le sonó a un adiós.

Captura Instagram.

¿Sebastián Rodríguez deja Alianza Lima para fichar en un grande del fútbol chileno?

Sebastián Rodríguez fue quien destapó un llamado desde un club grande del fútbol chileno. Aunque no especificó cuál. Pero sí dejó una señal de alerta importante para Alianza Lima. “Tengo contrato de un año más”, expuso el mediocampista, siempre en diálogo con la Sport890.

“Hay una cláusula: si a final de año no deseo seguir, el vínculo se puede cortar“, dijo el Bigote Rodríguez. Otra señal de que uno de sus planes es rescindir en el cuadro íntimo para buscar otro destino. Por ahora queda tiempo en la ventana de traspasos.

Sebastián Rodríguez fue una pieza clave en Alianza Lima. (Miguel Marrufo | Imago).

El oriundo de Canelones no ha jugado nunca en el fútbol chileno, pero sí pasó por pastos nacionales con la selección uruguaya. En el Sudamericano Sub 17 de 2009 que se realizó en Chile formó parte de la Celeste. También fue convocado al Mundial de Nigeria, que terminó con el cuadro charrúa eliminado en los cuartos de final.