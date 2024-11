Emiliano Vecchio termina contrato en UE y no renovará. En Perú aseguran que su carrera está muy cerca de continuar en Alianza Lima.

Emiliano Vecchio termina contrato con Unión Española y ya avisó que no sigue. El ex Colo Colo no renovará su vínculo con los hispano y su futuro podría estar en Perú, precisamente en Alianza Lima, el club de antigua amistad con el Cacique.

En el canal Liga 1 Max de Perú, el periodista Eduardo Combe informó que “el nombre que tengo entendido que se ha acercado a Alianza y gusta mucho es el del argentino Emiliano Vecchio, de 36 años. El volante interesa mucho a Alianza Lima”.

De esta manera, Vecchio podría llegar al “Colo Colo peruano” en reemplazo de Sebastián Rodríguez, mediocampista uruguayo de 32 años que deja el club íntimo y que aseguró haber recibido el llamado de un club grande de Chile.

De arribar Vecchio a Alianza se reencontraría con un viejo conocido: Paolo Guerrero, figura del cuadro de Lima y con quien compartió en Racing Club de Argentina.

Experiencia para afrontar la pre Libertadores

Alianza Lima está clasificado para la fase previa de la Copa Libertadores 2025 y ve con buenos ojos el refuerzo del ex Colo Colo. El argentino de 36 años jugó 23 partidos este 2024 con UE, dejando un registro de seis goles y seis asistencias.

Emiliano Vecchio puede reforzar al amigo de Colo Colo en Perú.

De larga carrera, Vecchio ha jugado en Rosario Central, Fuentelabrada de España, Gremnio Barueri de Brasil, Defensores de Belgrano, Unión Española, Colo Colo, Qatar SC, Santos, Al Ahli Dubai, Al Ittihad de Arabia Saudita, Bolívar y Racing.

En Colo Colo, Vecchio defendió la camiseta alba entre 2013 y 2015, aportando a las vitrinas del Cacique con los títulos del Clausura 2014 y Apertura 2015.