Deportes La Serena tuvo la chance de quedar a un gol de distancia de Colo Colo gracias a una lucida definición de Sebastián Gallegos. El volante uruguayo recibió la pelota dentro del área alba. Eludió la desesperada marca de Mauricio Isla y con un remate bien colocado, dejó inmóvil a Brayan Cortés.

El charrúa fue uno de los baluartes que tuvo el cuadro granate en la temporada 2024, que terminó con el retorno a la élite del fútbol chileno. Un título en la Primera B que habla por sí solo por la distancia con el escolta: ¡18 puntos de diferencia con Magallanes!

Pero comenzó desde atrás la campaña 2025 en la consideración de Erwin Durán. De hecho, Gallegos fue suplente ante los albos. Ingresó en los 59′ por el lesionado Juan Fuentes, quien apunta a estar varios meses de baja por un serio inconveniente físico.

Una decisión que resultó extraña para la prensa serenense. Y que Durán explicó con claridad. “Yo soy el que está con los jugadores en el día a día y Sebastián tiene que levantar mucho su nivel para ser opción de pelear un puesto. Esa es mi visión”, expresó el estratego.

Erwin Durán en La Portada ante Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

“Lo del año pasado ya fue. Yo no vivo del pasado. No me sirve. Estamos en otra realidad, otro fútbol, con otras intensidades. Hay que correr, hay que chocar, hay que meter. Y aguantar lo que generan los otros equipos desde la parte física”, agregó Durán, quien tiene una vasta experiencia en el ascenso nacional. Pero ante los albos hizo su debut como entrenador en la máxima categoría chilena.

Para el entrenador de La Serena, Sebastián Gallegos seguirá en el mismo rol que cumplió ante Colo Colo, un revulsivo desde el banco de suplentes. “Cuando él me demuestre que en todo aspecto está para jugar en primera división. Tampoco somos ciegos, pero yo tampoco me guío por un partido, soy el que los tiene en el día a día”, insistió Erwin Durán.

“Si él estuviera a la altura que nosotros quisiéramos y que pensamos, créame que sería titular. Si no es titular desde el comienzo es porque pensamos que todavía tiene que llegar a su nivel. Contento por su gol, pero uno no se tiene que quedar pegado con eso. Sí con su aporte para el equipo”, agregó el ex DT de Deportes Puerto Montt, entre muchos otros clubes.

Sebastián Gallegos aprovechó un balón que condujo Fabricio Díaz y descontó ante los albos. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Prosiguió con sus argumentos. “Lo estamos trabajando y entrenando. En algún momento va a tener su opción, pero las decisiones las tomamos nosotros respecto a lo que buscamos como equipo en nuestro funcionamiento. Estar en la oncena titular se gana día a día, entrenamiento a entrenamiento. Eso estamos buscando”, sentenció Erwin Durán, quien ahora debe afinar detalles para visitar a Cobresal el domingo 23 de febrero.