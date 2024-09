Dalcio Giovagnoli no teme ser despedido en Cobreloa por mala campaña: "La opción está"

Definitivamente el técnico argentino Dalcio Giovagnoli no la está pasando bien como entrenador de Cobreloa. A falta de cuatro fechas para que termine el Campeonato Nacional 2024, no puede salir del penúltimo puesto tras sumar su cuarta derrota consecutiva, por 0-2 ante Everton.

Con justa razón, los hinchas loínos alzaron la voz luego de la caída en Viña del Mar para exigir a la dirigencia el despido inmediato del estratega, que en conversación con El Mercurio de Calama se refirió a esta opción, y curiosamente no la descarta.

“No nos atamos nunca al cargo y la opción estuvo, está y estará a futuro, pero no es momento para hablar de esto porque se puede malinterpretar, pero sí los directivos me dieron apoyo”, expresó Giovagnoli, quien descarta una mala relación con el plantel de Cobreloa.

¿Cómo está Giovagnoli tras mala racha con Cobreloa?

“La sensación nuestra es que el grupo sí tiene respuesta, simplemente cuando las cosas no se dan se buscan esos chivos expiatorios. La relación con el plantel, más allá de los errores que vienen sucediendo, siempre es buena, pero hay que preguntarle a los jugadores, hablar por ellos no es bueno“, sostuvo el argentino.

En esa línea, el técnico de Cobreloa entiende que “hay que asumir la responsabilidad como cuerpo técnico, nosotros tenemos que evaluar el rendimiento el aspecto individual, el colectivo y buscarle en estos días la vuelta de la mejor forma”.

¿Qué partidos le quedan a los loínos para la salvación?

Previo al receso por fecha FIFA, el equipo de Giovagnoli deberá recibir el próximo lunes 7 de octubre nada menos que al colista Deportes Copiapó, a partir de las ocho de la noche, en un duelo donde el que pierde puede firmar su descenso a Primera B.

Para las últimas tres jornadas, se le viene el siguiente calendario a Cobreloa:

28° fecha: vs. Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones

en el Estadio Tierra de Campeones 29° fecha: vs. Universidad Católica en el Estadio Zorros del Desierto de Calama

en el Estadio Zorros del Desierto de Calama 30° fecha: vs. O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua