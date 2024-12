El Coto Sierra sabe que tiene arduo trabajo por hacer en la conformación del plantel de la Unión Española. De todas maneras, el director técnico del cuadro hispano ha tachado varias listas de necesidades en el mercado de fichajes. Una de ellas fue asegurar la renovación de Pablo Aránguiz.

Pero la Furia Roja también materializó algunas incorporaciones: la del zaguero central Sebastián Pereira. También la del polifuncional carrilero Brayan Véjar, quien se sumó desde Palestino. Y el uruguayo Agustín Nadruz, quien arribó desde Deportes Iquique, fue otro que puso la firma en Santa Laura.

También se sumó el lateral izquierdo Felipe Espinoza procedente de Magallanes. De todas formas, Sierra piensa que la tarea no está completa. Sobre todo con el final que tuvo el cuadro de colonia en el Campeonato Nacional 2024. “Esperamos ser competitivos, fundamentalmente”, dijo el entrenador de los hispanos.

“Permanentemente estar arriba en la tabla, ojalá en la más alta. Pero para eso tenemos que conformar un buen plantel, que adquiera la idea rápidamente y desde el primer partido seamos el equipo que queremos ver. En los primeros cinco partidos lo hicimos bien, incluida la derrota ante O’Higgins”, recordó Sierra en estas declaraciones difundidas por el club.

José Luis Sierra sabe que la misión hispana el 2025 no será sencilla. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque reparó en el final de la campaña. “Pero en los últimos dos partidos nos desdibujamos mucho de lo que veníamos haciendo. Eso no puede volver a pasar y tenemos que hincarle mucho el diente a eso. Llegar bien preparados y ser equipo competitivo”, expuso el otrora enganche del cuadro de colonia, Sao Paulo y Colo Colo, entre otros. Se refería a las derrotas ante Palestino y Deportes Iquique.

Coto Sierra le pone una difícil misión a la Unión Española

El Coto Sierra confirmó dos partidos amistosos que tendrá la Unión Española, que se medirá frente a Huachipato y también contra Deportes Iquique. Todo eso con una meta bien clara. “El primer objetivo es meternos en el campo internacional. Para eso tenemos una llave difícil con Everton”, aseguró el ídolo de los hispanos.

“Queremos pelear lo más posible todos los campeonatos. Le vamos a apuntar a todo, si no alcanza no nos va a alcanzar. Pero no porque no lo hayamos buscado. Esperamos tener la mayoría de los jugadores el 2 de enero y empezaremos con una etapa más intensa”, manifestó el estratego.

Agustín Nadruz dejó Deportes Iquique y fichó en la Unión Española. (Alex Diaz/Photosport).

Y anticipó un régimen más estricto. “Habrá más dobles turnos, entrenar de mañana y tarde, concentrar varios días para afinar el tema del descanso y la alimentación”, sentenció José Luis Sierra, quien espera muy pronto ponerle el timbre definitivo al plantel hispano para 2025.