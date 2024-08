El icónico "7" de los albos fue muy crítico por las declaraciones pospartido de ambos entrenadores. "El hincha no es tonto", advirtió Barticciotto.

Barticciotto cruza a Almirón y Álvarez por mentirosos con el Superclásico: "La gente no es tonta"

Marcelo Barticciotto estuvo muy atento a las declaraciones que vertieron Jorge Almirón y su colega Gustavo Álvarez luego del deslucido empate sin goles que ofreció el Superclásico 196. La igualdad en blanco dejó un sabor de boca amargo para quienes siguieron las alternativas del duelo.

Uno fue Barti, quien como ídolo de Colo Colo hizo un análisis de lo expresado por el DT de los albos ante Universidad de Chile. Y casi al terminar esa intervención, involucró al técnico del Bulla. “Aparte Almirón no dijo que jugó mal. Supuestamente fue más que la U”, dijo el icónico “7” en el panel de Cooperativa Deportes.

“Creo que se confundió. No está en lo cierto lo que dice, que la U tuvo más preparación. No. Colo Colo tuvo más preparación para el clásico. Puede ser entendible que el jugador inconscientemente piense en el partido del martes“, aseguró Barti. Se refiere, por supuesto, al duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 frente al Junior de Barranquilla.

Y prosiguió con su intervención. “Pero eso no quita que Colo Colo no jugó bien, aunque haya un montón de condiciones para que ocurra”, afirmó Barti, quien desglosó las conclusiones que hizo el estratego del Eterno Campeón tras la paridad en cero que se registró en la 19° fecha del Campeonato Nacional 2024.

Jorge Almirón vivió intensamente el Superclásico 196. (Felipe Zanca/Photosport).

“Las cosas positivas de Almirón fue primero que no perdió. Después que les dio minutos a (Arturo) Vidal, (Mauricio) Isla y (Javier) Correa. Y ninguno se les lesionó para tenerlos el martes”, manifestó Barti. Tanto el Rey como el Huaso fueron titulares, mientras que el ex atacante de Estudiantes de La Plata ingresó en los 60′ por Marcos Bolados.

Barticciotto cruza a Almirón y Álvarez por sus mentiras post Superclásico

Marcelo Barticciotto no quedó contento con el análisis de Almirón ni con el de Álvarez tras la edición 196 del Superclásico del fútbol chileno. “Les pediría a los técnicos que describan el partido que fue. La gente no es tonta, el hincha tampoco”, fue la solicitud del Barti.

“Tenemos una opinión, podemos disentir, pero más o menos vemos igual los partidos. Que no nos digan que el equipo jugó bien cuando no lo hizo. No hablo sólo de Almirón. De todos los técnicos. También de Álvarez”, profundizó el otrora futbolista de Huracán en un desahogo que, por cierto, incluyó al DT del Bulla.

Según Barti, el ex adiestrador de Huachipato tampoco fue muy transparente luego del cotejo. “Ninguno de los dos hizo un buen partido. Se puede jugar mal, hubo partidos que fueron un bodrio. Pero decir que hicieron un buen partido es distinto”, sentenció el icónico campeón de América con el Cacique.

Gustavo Álvarez también recibió críticas de Barticciotto. (Andres Pina/Photosport).

Por estas horas, el equipo albo debe cambiar el chip y ponerse en modo Libertadores. Tras el duelo de ida ante Junior, el cuadro colocolino podrá ajustar las piezas para recibir a Coquimbo Unido en el estadio Monumental por la 20° jornada del certamen local.

¿Cuándo y a qué hora juega el Cacique vs Junior por la ida de los octavos de final?

El partido de ida entre Colo Colo y Junior, por los octavos de final de la Copa Libertadores, se jugará este martes 13 de agosto a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!