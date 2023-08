Alexis Sánchez sigue sin encontrar club. Ya fue descartado en Olympique de Marsella, y también sondeado por una decena de equipos que no han concretado el fichaje. El Niño Maravilla no logra ser contratado ad portas del comienzo de los campeonatos en Europa.

El equipo que ha ido tomando fuerza en las últimas semanas para ficharlo no es más que el… Inter de Milán. Sánchez ya fue acercado a su ex equipo y todo apunta a un posible regreso a vestir la camiseta nerazzurra de cara a la temporada 2023/24. Quien lo pidió no sería sino Simone Inzaghi.

Según reveló este miércoles el Corriere della Sera, el DT del Inter tiene en sus planes armar un equipo ultra ofensivo para la próxima Serie A. La idea es volver a ser campeones y arrebatarle el título al Napoli. ¿Sus puntales? Lautaro Martínez, Marcus Thuram y Joaquín Correa.

Inzaghi no solo planea fichar a Alexis Sánchez, sino que tiene a otros tres futbolistas entre sus planes. El chileno llegaría ante una posible salida de Correa, mientras que el cuarto pilar de su ofensiva sería Álvaro Morata. ¿Y si no llega? Mehdi Taremi del Porto.

El iraní fue elegido como una de las grandes alternativas para llegar al club. El periódico agrega que actualmente Inter le busca acomodo al Tucu, y que si consiguen encontrarle un nuevo equipo donde prestarlo sería el Niño Maravilla quien ocupe su lugar.

“La inversión hay que hacerla en el primer delantero, porque Correa sigue sin poder colocarse en otro club”, comentó Corriere della Sera. Lo que parece ser un hecho es que el bipolar Inzaghi hoy se derrite por el regreso de Alexis Sánchez, a quien sueña con volver a dirigir.