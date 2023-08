Alexis Sánchez no seguirá en el Olympique de Marsella, no sólo porque no renovó, sino porque el club se cansó. Después de semanas esperando una respuesta, en el OM decidieron cerrar la puerta al chileno para enfocarse en la próxima temporada.

El Niño Maravilla era la prioridad para los Phocéens, pero la demora en su decisión hizo que fueran a buscar refuerzos incluso en su puesto. Días atrás el presidente del club dejó en claro que no estaba en los planes y, por si quedaban dudas, este lunes lo ratificó.

Alexis Sánchez no está en los planes del Olympique de Marsella

Luego de una ola de rumores y de varios interesados en sus servicios, Alexis Sánchez comienza a aclarar su futuro. El Niño Maravilla la rompió en el Olympique de Marsella en la última temporada, pero el vínculo terminó por romperse.

La demora del chileno en confirmar si seguiría o no terminó por agotar la paciencia del OM. Así lo ha dejado claro el presidente Pablo Longoria, quien este lunes ratificó que no hay nada más que hacer.

“Sobre la situación de Sánchez, la comentamos la semana pasada”, dijo el mandamás del Olympique de Marsella. Esto, recordando sus palabras hace una semana, cuando dijo que el equipo está listo sin Alexis.

En esa misma línea, Pablo Longoria enfatizó en que lo único que puede faltarles es un puesto donde el chileno no juega. “De momento, numéricamente, estamos completos salvo la posición de lateral derecho”.

Alexis Sánchez pone un triste punto final a su tremenda temporada en el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla ahora tendrá que definir qué viene para su carrera, con interesados desde distintas partes del mundo.