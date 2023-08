Alexis Sánchez ha protagonizado una de las teleseries del mercado de pases en Europa. El Niño Maravilla decidió no renovar con el Olympique de Marsella y, por ahora, se encuentra sin club.

Esta situación no sólo tiene preocupados a los hinchas, sino que también le vale un particular reconocimiento. L’Equipe realizó el once ideal de los jugadores que no tienen equipo, con el tocopillano a la cabeza.

Alexis Sánchez lidera el once ideal de jugadores sin club para L’Equipe

Luego de semanas de especulaciones, días atrás el presidente del Olympique de Marsella reconoció que ya no cuenta con Alexis Sánchez. El Niño Maravilla demoró en dar una respuesta y el club se cansó, por lo que ahora no tiene equipo en Europa.

Mientras los rumores lo instalan de vuelta en Italia, con el Inter de Milán y AS Roma peleando por su fichaje, en Francia sigue dando que hablar. Y es que el prestigioso diario L’Equipe lo eligió para el once ideal de jugadores sin club.

El medio, responsable de la elección del Balón de Oro, consideró a Alexis Sánchez como uno de los cracks más importantes equipo. Ahí comparte con otras figuras de la talla de David de Gea y Javier Pastore, ratificando su gran última temporada.

No obstante, la situación también pasa a ser preocupante, considerando que en las próximas dos semanas arrancan las principales ligas de Europa. De no decidir pronto un nuevo destino, el tocopillano llegará encima y con los clubes ya armados para la campaña 2023/24.

