Alexis Sánchez dejó comentarios esperanzadores al DT interino de la Roja, Nicolás Córdova. Y de inmediato surgieron dudas en torno a la relación de Fernando Felicevich con esos dichos del tocopillano. También es el representante del Jefe Técnico de las Selecciones Menores masculinas de Chile.

Por eso mismo, RedGol buscó un testimonio para poner un tema sobre la mesa. Paulo Flores tomó contacto con César Vaccia, experimentado director técnico que dirigió a la Roja y fue bicampeón con la Universidad de Chile. “Hay que concentrarse en tratar de hacer un buen papel en Quito ante Ecuador y estar más unidos que nunca”, apuntó el estratego sanantonino.

“Yo no lo asociaría con eso”, marcó Vaccia en alusión a esas sospechas. “Sí digo que todo tiene su etapa en la vida. Todos los casos son diferentes. Scaloni aparece, termina perdiendo 3-1 con Venezuela. Pero empiezan un proceso”, detalló sobre el DT que ganó la Copa América, la Finalíssima y el Mundial de Qatar.

Agregó que “en este caso está muy claro que Nicolás (Córdova) viene a cumplir un rol en el sistema del área menor y va a estar por este partido. Después entiendo que es en marzo el próximo partido”. Eso sí, las palabras de Alexis Sánchez invitaron abiertamente a que no haya prisa para definir al sucesor del Toto Berizzo.

César Vaccia descarta que Alexis Sánchez haya valorado a Córdova por influencia de Felicevich

Alexis Sánchez admitió que el trabajo de Nicolás Córdova le deja esperanzas y pidió tiempo para el DT, quien al igual que él es representado por Fernando Felicevich. “Es una forma que tuvo de darle un apoyo y pensar que el tipo es joven, puede hacer algo similar a lo de Scaloni”, dijo César Vaccia.

“Prefiero pensarlo de esa manera. No lo asocio con lo de Felicevich. A lo mejor los mismos jugadores se van impregnando de algo que es diferente y dijo que podría dar eso”, apuntó el estratego, ganador de dos títulos consecutivos con la U. de Chile en 1999 y el 2000.

Eso sí, el momento ideal no parece ser ahora. Al menos no para Vaccia. “Pero al final, al menos todavía, no parece razonable lo que piensa Alexis”, sentenció el estratego nacido el 12 de octubre de 1952. Es decir, para él no hay influencia en que tanto Sánchez como Córdova sean asesorados por Vibra Fútbol.

Y hubo otra voz que consiguió RedGol en torno a este tema. Fue la de Carlos Ramos, presidente del Colegio de Técnicos. “Me hago eco de lo que he escuchado. No sé cuáles son los caminos que lo llevaron ahí. Pero sigo insistiendo que situaciones como la de él son soluciones parches. Fusibles no más”, apuntó el timonel de los DT’s colegiados en Chile, cargo que ocupa desde 2016.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Ecuador recibirá a la Roja en la 6° fecha de las Eliminatorias 2026. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!